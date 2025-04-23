美列10項損害環境不公平貿易 點名中國墨西哥等國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩華盛頓22日專電）適逢世界地球日，美國貿易代表署今天列舉10項損害環境、削弱美國生產商及出口商的不公平貿易行為，包括中國遠洋漁船經常在其他國家沿海水域非法作業、墨西哥將酪梨種植範圍擴大至非法砍伐森林的地區、歐盟對美國龍蝦產品的關稅政策等。

每年的4月22日為世界地球日，美國貿易代表署（USTR）在社群媒體平台Ｘ發文寫道，為了紀念地球日，特別點出10項損害環境、削弱美國生產商及出口商的不公平貿易行為。

USTR首先點名巴西指出，由於環境法規薄弱、執法鬆散，2021年巴西濫伐森林創下15年來新高，使巴西在農業生產享有不公平的優勢。2024年，美國與巴西間的農業貿易逆差達到70億美元（約新台幣2279億元）；巴西是美國在黃豆、玉米、肉類、家禽等方面的主要競爭對手。

USTR接著提到中國，並表示中國擁有全球最大的漁船艦隊，約有56萬4000艘漁船，捕撈量占全球15%，每年也對漁業部門提供約60億美元的不公平補貼。中國遠洋漁船還經常在其他國家沿海水域非法作業；美國漁民無法與中國這些有害的漁業行為競爭，這些行為導致全球市場充斥非法、價格過低的漁獲。

USTR表示，全球因非法、未報告、不受規範（IUU）捕魚所造成的損失估計每年達到數百億美元，美國漁業承受其中很大一部分的損失。

USTR也點名鄰國墨西哥未能有效遏止在美國位於「美國灣」（Gulf of America）專屬經濟區內的非法捕魚行為。IUU捕魚行為透過壓低海鮮市場價格，不利於守法的美國漁民、海鮮生產商；打擊IUU捕魚行為是美國總統川普（Donald Trump）保護美國漁民和消費者的首要任務之一。

川普重返白宮後，美國已正式將「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）更名為美國灣（Gulf of America）。

另一方面，USTR指出，一些全球最大的捕魚國和補貼國，包括印度、印尼、馬來西亞、墨西哥、泰國和越南，都尚未提交接受世界貿易組織（WTO）漁業補貼協定的文件。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除了漁業方面，USTR還提到，有些墨西哥酪梨生產商把酪梨種植範圍擴及至非法砍伐森林的地區，對生物多樣性造成威脅且破壞當地生態系。美國是墨西哥酪梨出口的最大市場，2023年出口總值為27億美元。

此外，USTR寫道，歐盟對美國龍蝦產品暫時豁免關稅將於7月到期，導致美國出口商在與加拿大出口同品種龍蝦卻免稅的競爭中面臨不確定性。如果將這項關稅豁免永久化，將有助為美國相同龍蝦產品創造公平的競爭環境。（編輯：洪啓原）1140423