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加州民眾熱愛墨西哥農產 憂關稅衝擊供應推升物價

2025/3/9 10:30（3/9 10:41 更新）
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美國加州自墨西哥進口大量農產品，包括料理中常使用的酪梨和番茄。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年3月9日
美國加州自墨西哥進口大量農產品，包括料理中常使用的酪梨和番茄。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年3月9日
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（中央社記者張欣瑜舊金山8日專電）加州飲食文化中，墨西哥風味不可或缺。川普對墨西哥農產品課徵關稅的陰影未散，不少消費者憂心未來墨西哥進口的酪梨、番茄等農產品供應不足，並預期民生物價再調漲，一名主婦表示希望關稅政策無限期延後。

「我很開心聽到關稅政策被延後了，希望最終不會實施。」史密斯女士（Vanessa Smith）週六按照習慣到舊金山灣區農夫市集採買，對於政府6日暫緩對加拿大、墨西哥部分商品課徵25%關稅，她表示暫時鬆了口氣，同時仍對未來經濟情況感到憂心。

美國總統川普（Donald Trump）對鄰國發動關稅戰，3月4日政策生效，2天後宣布暫緩，效期至4月2日，農產品和汽車業成為美墨談判重點。

史密斯女士表示自己熱愛墨西哥進口的酪梨、香蕉，擔心食品價格因關稅再度上漲，「所有東西的價格原本就已經變貴了，若之後實施關稅，我們的負擔又更大了。」

「我很幸運，但我知道這項政策會衝擊到很多人」，另一名主婦克里斯蒂（Christie）向記者表示，她生活無虞，唯一受到的影響是家中維修所需材料送貨日不明，「不確定是不是來自加拿大的木材，如果食材等產品供應鏈被打亂，對生活影響很大。」

美國自墨西哥進口大量農產品，超市內，放眼望去不同品種的酪梨、番茄、青檸檬、木瓜色澤鮮艷，多數貼有「墨西哥」產地標籤。加州人口組成中，拉丁裔約占4成，他們的日常飲食包括塔可（Taco）、莎莎醬（Salsa）等都仰賴墨西哥進口食材。

「你可以買到智利的酪梨或來自瓜地馬拉的酪梨，但是從墨西哥進口的酪梨，應該算是品質最好的其中一個」，拉丁裔主婦巴拉薩（Griselda Barraza）與朋友結束超市例行採買後告訴記者，她每次都會購買來自墨西哥的酪梨、香蕉、青檸檬。

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巴拉薩預期，即便加州農民增加生產，恐怕也無法應付大眾龐大的需求，特別是到了夏季，而受到這些產品供應量減少的影響，「我們將會看到價格因而上漲。」

「關稅戰對我們的經濟將產生影響」，巴拉薩悠悠表示，這項政策令她有些難過，「因為有許多我們習慣在餐桌上看到的美味，以後或許無法再擁有了。」（編輯：陳承功）1140309

舊金山灣區超市內，許多農產品貼有「墨西哥」產地標籤，青檸檬是其中之一。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年3月9日
舊金山灣區超市內，許多農產品貼有「墨西哥」產地標籤，青檸檬是其中之一。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年3月9日
加州舊金山灣區的假日農夫市集內有不少攤商販賣加州本地或自外國進口的水果。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年3月9日
加州舊金山灣區的假日農夫市集內有不少攤商販賣加州本地或自外國進口的水果。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年3月9日
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