報告：中國遠洋漁業存在非法捕撈與剝削船員

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（中央社台北4日電）國際非政府組織EJF在今年初發布調查報告，披露中國遠洋漁船在西南印度洋海域進行非法、瞞報及無管制捕魚（IUU）活動，以及涉及剝削船員等違反人權的行為。

德國之聲3日報導，中國擁有全世界規模最大、數量最多的遠洋捕撈船隊，但「非法、瞞報及無管制捕魚指數」（IUU Fishing Index）顯示，中國位列全世界152個國家之首。

環境正義基金會（Environmental Justice Foundation, EJF）這次的報告首度針對東非沿岸的西南印度洋海域進行較全面檢視。

EJF採訪44名曾在西南印度洋中國鮪魚船隊工作的漁民。80%的受訪者指證，他們所在的中國漁船曾經發生捕鯊割鰭的非法行為；59%的人指證存在故意捕捉、傷害脆弱海洋巨型動物的行為。有受訪者表示，「捕撈到鯊魚之後，他們只管取走魚鰭，魚身就丟回海裡」。

報告引述世界自然基金會（WWF）的數據指出，印度洋是全球漁業產量第2高的海洋，支持著全球第2大鮪魚漁業。2016年至2021年期間，西南印度洋地區約36%的捕撈活動可能屬於IUU捕撈活動，其中，鮪魚捕撈更高達48.7%。

中國並非西南印度洋過度與非法捕撈的唯一責任國，但被視為主要的罪魁禍首之一。EJF報告提及，馬達加斯加與莫三比克是首當其沖的非洲國家。

中國的拖網漁船時常與馬達加斯加漁民的小型獨木舟發生碰撞、損害漁網。莫三比克近10年的魚類資源則不斷減少，過去25年間漁民的捕獲量下降30%。

除了非法捕撈，中國遠洋漁業還涉及剝削船員等違反人權的行為。中國遠洋漁船大多仰賴來自印尼與菲律賓的漁工，在EJF訪談44名漁工中，100%的人表示船上工作和生活條件惡劣；96%的人必須超時工作；55%的人甚至遭遇人身暴力。

受訪漁工說，「有時候我們一天要工作18、19個小時，如果漁獲豐收，甚至要工作22個小時。」根據報告，2017年至2023年間，受訪漁工通報中國的遠洋鮪魚船上有4人死亡，包括1名疑似跳海自殺的船員。

印尼移工工會（SBMI）的海事與法律分析部協調員高爾（Dios Aristo Lumban Gaol）指出，有些中國漁船存在歧視做法，中國船員能飲用礦泉水，印尼船員只能依靠蒸餾海水，水質惡劣往往導致健康問題。印尼船員食用過期、腐爛或變質的食品也多有所聞。

EJF報告指出，在西南印度洋從事IUU捕撈和人權侵害違規數前3名的中國企業，包含中魯遠洋、浙江大洋世家及中國農業發展集團。

面對多項指控，中國政府長年否認有管理不善之處，並於去年發布「中國的遠洋漁業發展白皮書」，表示該國堅持「零容忍」打擊非法捕撈，並對遠洋漁船實施了「全球最嚴格的船位監測管控措施」。

報導還指出，遠洋漁業做為「藍色經濟」重要的一環，長期受到中國政府大力扶持，其中又以燃料補貼為大宗。（編輯：廖文綺/楊昇儒）1130504