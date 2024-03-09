中國非法海上活動猖獗 韓海警強化警戒

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（中央社記者廖禹揚首爾8日專電）近年中國非法捕撈等海上活動日益猖獗，不僅開始深入韓國領海，還經常以集體行動暴力抵抗執法，讓韓國海警執法風險提高，韓國不得不連年強化人力與裝備，加強戒備。

濟州地方海警廳表示，過去多在警戒線一帶活動的非法漁船，近來開始進犯韓國領海，2月中才剛發生中國漁船嘗試進入韓國領海內約20公里處進行非法捕魚。

據當局統計，海警今年2月就扣押了2艘中國漁船，驅趕35艘試圖進入韓國領海的中國漁船。

韓國海洋警察廳是直屬於韓國政府組織，主要處理海上事件，包括確保領海主權、海上搜救、保護海洋環境等業務，在攸關國家主權的安保業務上，相關警備與取締非法外國漁船被視為最重要工作。

韓國與相鄰的日本、中國都簽有漁業協定，每年僅能抓捕一定規模的漁獲量，但在中國沿海因濫捕造成水產量不足狀況下，非法進入韓國經濟海域抓捕水產的外國漁船愈發猖獗。

包括利用快艇越過「北方限界線」（Northern Limit Line, NLL）非法捕魚，在專屬經濟區（EEZ）使用不合法的方式捕魚，還有非法漁船會利用夜間或天候不佳時集體進入EEZ等。

根據兩年發布一次的韓國海洋警察白皮書，韓國海警廳與海洋水產部在2018年至2022年間成功取締的非法漁船平均每年約137艘，涉及重大違法情事的漁船則有約27艘。而自韓國2010年起實施將重大違法漁船直接移交中國當局後，至2022年為止共有62案、108艘涉案漁船被移送。

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這些非法漁船的手法近年愈加多樣化，且經常以集體行動，利用各種武器、凶暴手法抵抗海警執法，在2018年至2022年間，共有7名海警在取締外國非法漁船時受傷。

據韓媒報導，2011年曾發生海警在取締非法中國漁船時身亡的事故，海警隊此後持續增加人力與改善裝備，但在執法時仍面臨重重危險。例如去年3月兩艘中國漁船在韓國領海非法作業被捕時，船長不僅對海警揮舞武器，還投擲催淚瓦斯，險象環生，所幸未造成人員傷亡。（編輯：陳慧萍）1130309