日本主權爭議多 海上保安廳執法力度受關注

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（中央社記者戴雅真東京9日專電）日本在釣魚台列嶼與竹島（韓國稱獨島）有主權爭議，海上保安廳的執法力度受到關注。近年來中國海警局船隻侵入日本領海情況增加，海保廳巡邏船隨行、執法時，偶會發生衝突躍上新聞版面；海保廳持續公布中國船隻侵入狀況，嚴加戒備。

日本海上保安廳相當於台灣的海巡署，任務包括維護治安、領海警備、海難救助、保護海洋環境、災害應變、海洋調查、維護海上交通安全，以及加強國際關係等。

由於日本與中國、台灣在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島、中國稱釣魚島）、與韓國在竹島（韓國稱獨島）、與俄羅斯在北方四島（俄國稱南千島群島）存在領土爭議，海保廳的維權、維安行動備受關注。

日本擁有447萬平方公里的廣闊領海和專屬經濟區（EEZ），陸地面積排名世界第61，但水域總面積卻排名第6。為了保護海洋權益，海上保安廳每年預算達到數千億日圓規模，人員近1萬5000人。

海上保安廳將全日本海域劃分為11個管區，根據去年公布「海上保安報告」，海保廳旗下擁有船隻474艘、飛機92架，協助維護日本周邊的海上治安。

近年來，海上保安廳的預算連年提高，主要原因就是尖閣諸島問題。2024年的預算總額為2759億日圓，較前一年增長13%。其中包括為了加強尖閣諸島警備，將斥資39億4000萬日圓建造4艘大型巡邏船等。

日本政府在2012年9月11日釣魚台列嶼「國有化」以來，中國船隻在日本領海外側水域航行已經成為常態化。近年來，中國海警船幾乎是每天到訪接鄰海域、屢次侵入領海，或尾隨日本漁船。

2022年，中國海警船駛入釣魚台列嶼「鄰接區」次數為336天，打破先前紀錄。2023年又多出16天來到352天，再創新高。2023年3月30日，中國海警船侵入日本聲稱「領海」範圍達到72小時46分，創下日本政府將釣魚台列嶼「國有化」以來最長紀錄。

而日本與中國因為尖閣諸島主權問題衝突最嚴重的一次，要屬2010年的中國漁船衝撞事件，當時引發中國對日本制裁。10年後揭秘，前外相前原誠司爆出是當時首相菅直人下令釋放中國漁船船長，掀起政治風暴。

2010年9月7日，一艘海上保安廳巡邏船在釣魚台列嶼附近發現一艘可疑的中國籍漁船，命令其離開日本領海但遭無視，繼續違法作業，並在逃跑時衝撞2艘巡邏船，導致船身破損。

日本保安廳隨後以妨害公務逮捕船長，並帶到石垣島調查，船員也連同漁船帶回石垣港。中國籍船長之後被移送那霸地方檢察廳石垣支部。

中國召見當時的日本駐中國大使表達抗議，要求釋放船長與船員。9月13日，日本釋放船長以外的船員、返還漁船，但仍扣留船長並啟動司法程序。這個做法引發中國強烈不滿，對日本採取報復措施。

9月24日，那霸地方檢察廳認定中國籍船長衝撞海保廳巡邏船的行為並非預謀，並考量日中關係，決定釋放中國船長。後續還發生一名海上保安官把衝突畫面上傳至YouTube事件，引發軒然大波。

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漁船事件發生後，時任日本首相菅直人與中華人民共和國主席胡錦濤舉行首腦會談時，曾對胡錦濤表示「尖閣諸島是我國固有領土，不存在領土問題」，表達他的立場。

然而10年後，前外相前原誠司接受媒體專訪透露，當年就是首相菅直人下令釋放中國漁船船長，原因是亞太經濟合作會議（APEC）同年11月在橫濱市召開，擔心胡錦濤因此不來橫濱參加APEC。菅直人接受「產經新聞」採訪時則說：「我不記得了。」（編輯：陳慧萍）1130309