美國海巡強化印太部署 助維護國際秩序與主權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟華盛頓9日專電）中國近年積極擴張在印太地區的影響力，美國也在該地加強海巡部署，包括派遣海巡船艦、加強與盟邦合作，因應各種海上安全挑戰，確保國際秩序與國家主權。

美國今年派遣至印太地區的第一艘國家安全巡邏艦是隸屬於美國海岸防衛隊（United States Coast Guard）的巴索夫號巡防艦（Bertholf WMSL 750），1月自加州啟航，2月中抵關島，往南海前進。

美國海岸防衛隊7日透過新聞稿指出，巴索夫號在南海地區與盟邦交流，增進雙邊關係，包括演練如何因應海上緊急事故、進行砲術訓練，並與美國海軍艦艇埃里克森號（USNS John Ericsson）練習海上補給。

美國海岸防衛隊指揮官費根（Linda Fagan）2月底赴南太訪問盟邦。她告訴美國海軍新聞（Naval News），美國海巡在各地都有任務，當然也包括太平洋與大洋洲，他們依國際法與他國的海巡、海軍或商船互動，展現尊重國際秩序與個別國家主權的專業立場，希望做為榜樣。

美國海岸防衛隊近幾年在印太地區部署常駐艦艇，定期與日本、菲律賓、印尼、南太等區域盟邦合作，打擊非法捕魚是其中一項任務。近期美國協助萬那杜查緝中國在其專屬經濟海域非法捕魚的漁船。

萬那杜海警發言人席蒙（Bianca Simeon）日前說，美國巡邏艇哈瑞特雷恩（Harriet Lane）2月底與萬那杜官員聯合巡航，發現6艘中國漁船在萬那杜專屬經濟海域內捕魚，卻未正確記錄捕撈量，違反萬那杜規範。

萬那杜指控中國漁船將捕撈漁獲卸運在斐濟等國。中國駐萬那杜大使館則稱，中國漁船擁有萬那杜頒發的捕魚許可證，捕魚行為合法。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

美國與萬那杜2016年簽訂合作海域巡防協議，不過美國今年才首度派遣哈瑞特雷恩到萬那杜協防，停泊在萬那杜首都的維拉港（Vila）。

同樣在2月，吉里巴斯官員登上美國海岸防衛隊巡邏艇奧立佛亨利號（Oliver Henry），聯合巡航吉國海域。兩國2008年就簽訂這項合作巡防協議，但這是繼2015年後的首次聯合巡航。美國海岸防衛隊指出，這些作為展現美國強化與南太盟邦交往、確保海上安全的承諾。（編輯：陳惠珍）1130309