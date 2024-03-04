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因應北韓核威脅 美國南韓展開自由護盾軍演

2024/3/4 13:34（3/4 14:44 更新）
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美國與南韓「自由護盾」軍演於4日至14日舉行。示意圖，非軍演畫面。（圖取自美國駐韓部隊網頁usfk.mil）
美國與南韓「自由護盾」軍演於4日至14日舉行。示意圖，非軍演畫面。（圖取自美國駐韓部隊網頁usfk.mil）
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（中央社首爾4日綜合外電報導）南韓和美國軍隊今天開始春季演習，參加部隊人數是去年的兩倍，盼能更好地因應北韓日益升高的核子與飛彈威脅。

在北韓繼續以飛彈和其他武器試驗來發展核子能力之際，美國與南韓「自由護盾」（Freedom Shield）軍演於今天至14日舉行，這也是兩國自平壤去年11月廢除2018年南北韓軍事協議以來的首次軍演。

南韓國防部今天表示，兩國空軍也開始為期5天的年度營級Ssangmae演習。

南韓合同參謀本部（JCS）表示：「這次自由護盾演習，雙方兵力是去年的兩倍，將進行48輪聯合野戰訓練，包括空中攻擊和空襲。」

南韓合同參謀本部發言人李成俊（Lee Sung-jun，音譯）說，演習主要目的是消除北韓的核威脅，包括「識別和打擊」巡弋飛彈。北韓先前表示，這些飛彈可攜帶核彈頭。

李成俊還說，夏季演習將納入核攻擊情境。

韓聯社（Yonhap）報導，美國的戰略資產諸如航空母艦和轟炸機都可能參與這場演習。駐韓美軍表示，此類資產可能會按照過去的做法來部署，但以安全協議為由拒絕詳細說明。

北韓對美國與南韓的軍演大感憤怒，說這是核戰的預演。

首爾和華府則表示，這些演習屬防禦性，是對北韓威脅的一種回應。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1130304

#南韓
#北韓
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