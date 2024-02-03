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北韓證實試射巡弋飛彈 專家示警：可能為供應俄羅斯武器先測試

2024/2/3 17:32（2/3 18:26 更新）
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南韓合同參謀本部表示，北韓2日朝西部海域發射多枚巡弋飛彈。圖為1月28日北韓發射巡弋飛彈。（北韓中央通訊社 via 路透社）
南韓合同參謀本部表示，北韓2日朝西部海域發射多枚巡弋飛彈。圖為1月28日北韓發射巡弋飛彈。（北韓中央通訊社 via 路透社）
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（中央社首爾3日綜合外電報導）北韓官方媒體今天證實，北韓昨天在其西部外海試射巡弋飛彈及一新型地對空飛彈。這是平壤一週多來第4度試射巡弋飛彈，分析家曾警告，北韓為供應俄羅斯這類武器可能先行試射。

南韓合同參謀本部昨天表示，南韓軍方當天上午約11時偵測到北韓向朝鮮半島西部海域發射數枚巡弋飛彈。這次距離北韓上次發射巡弋飛彈僅相隔3天。

綜合法新社和路透社報導，根據北韓中央通信社（KCNA）說法，北韓昨天試射一枚有「超大彈頭」的巡弋飛彈及「一枚新型防空飛彈」，這只是平壤當局的「正常活動」，目的為了從多方面推進新武器系統的科技，「與區域情勢無關」，「不會對鄰國安全構成負面影響」。

北韓試射巡弋飛彈不受聯合國（UN）目前對平壤的制裁限制，與試射彈道飛彈不同。巡弋飛彈飛行高度比較為精密的彈道飛彈更低，因此更難偵測與攔截。

專家先前已示警，北韓想供應俄羅斯巡弋飛彈用於對付烏克蘭。韓國軍事工業研究協會（Korea Association of Defence Industry Studies）分析家韓光熙（Han Kwon-hee，譯音）表示：「北韓可能利用最近幾次飛彈試射，來向俄羅斯人展現他們的飛彈能力。」（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1130203

#俄羅斯
#烏克蘭
#北韓
#巡弋飛彈
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