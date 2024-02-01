第一島鏈附近同時有3艘美航艦 升高遏阻中國北韓

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（中央社卡爾文森號艦上1日綜合外電報導）「日經亞洲」（Nikkei Asia）今天報導，為升高嚇阻中國與北韓，美軍目前有3艘航空母艦在西太平洋海域，據信為兩年來頭一遭。

美國海軍讓日經亞洲等少數媒體登上航艦卡爾文森號（USS Carl Vinson），隨船報導美國與日本1月31日在菲律賓海的演習。

根據日本海上自衛隊發布的聲明，卡爾文森號與另航艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）依編隊航行，和日本海上自衛隊直升機護衛艦伊勢號以及另外9艘軍艦一同參與演習。

美國海軍唯一的前沿部署航艦雷根號（USS Ronald Reagan）目前也在美軍橫須賀基地母港，意味著美國全部11艘航空母艦有3艘目前在印度-太平洋海域。根據美國海軍研究協會（U.S. Naval Institute）說法，這似是兩年來頭一次有3艘美國航艦部署在所謂的「第一島鏈」附近。

第一島鏈是指連接沖繩、台灣和菲律賓的島嶼帶。

卡爾文森號打擊群指揮官薩迪耶洛（Carlos Sardiello）告訴媒體說：「我可以跟各位說，航艦打擊群已準備好執行全面行動。」他說：「這些演習讓我們可以在菲律賓海快速聚集這些大型、有能力、靈活的載台，對我們來說是絕佳的演練機會。」

一名美國海軍官員說，軍演期間在卡爾文森號8到16公里外發現一艘中方偵察艦，據信是在蒐集美國和日本軍力等的情報。

羅斯福號打擊群指揮官亞歷山大（Christopher Alexander）說：「這個水道在正常運量情況下已經很擁擠。但我們並不是太關切（中方）艦艇和我們在同一個水域。」

他說：「我們人就在這裡，一來加強與盟友和夥伴的雙邊關係，二來讓外界知道，我們有能力因應西太平洋的任何危機和意外事件。」

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）高階政治學家霍農（Jeffrey Hornung）表示：「這是傳達嚇阻訊息。無論世界其他地區局勢如何，這樣的訊息都會持續釋出，因為中國是日益升高的威脅。」

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）亞太安全計畫主任克羅寧（Patrick Cronin）說：「考慮到歐洲戰事以及中東衝突擴大的可能性，（美國）海軍明白此時此刻極為關鍵，一來加強嚇阻力道，二來向盟友保證，美國利益若受到威脅，美方已準備好採取相關因應作為。」

美國聯邦眾議院軍事委員會副主席魏特曼（Rob Wittman）告訴日經亞洲說，「中國很會趁虛而入，也很關注我們在印太地區的作為」。

他在接受電話訪問時說：「我們知道部署具有嚇阻作用，軍力具有嚇阻作用，我們不能失焦，因為讓中國打消以武力侵犯台灣的念頭是我們每天都需要牢記的事。」

而美國的另一個隱憂，是頻頻試射飛彈、強化與俄羅斯國防關係的北韓。

美國國家安全會議發言人柯比（John Kirby）上週警告，「我們知道北韓持續在尋求推進軍力，包括彈道飛彈的能耐，力拼有朝一日達成遠程飛彈的成果」。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1130201