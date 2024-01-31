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約旦美軍遭無人機攻擊3死 拜登：已決定如何回應

2024/1/31 03:26
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）約旦美軍基地遭親伊朗民兵無人機攻擊，造成美軍3死和至少34傷，美國總統拜登今天表示，他已決定如何回應，並表示伊朗應為這項攻擊負責，因為他們提供武器給發動攻擊民兵。

白宮表示，拜登正在考慮「多重」行動，而非一次性行動。

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）在總統座機「空軍一號」（Air Force One.）上告訴記者：「你們將看到的很可能是多層次方式，不僅是一次行動，可能是多重行動。」

拜登和白宮高階顧問諮商後，在離開白宮前往佛羅里達州從事競選活動時向記者做上述表示，但未詳述他的決定。

拜登表示，美國在中東不需要範圍更廣大的戰爭。美國官員今天曾表示，美國不希望和伊朗開戰。

拜登自約旦美軍基地28日遇襲後，一直在權衡各種選項，外界預期美國將發動報復性攻擊，但是回擊的時間不明。（譯者：陳政一）1130131

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