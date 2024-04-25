美向安理會提案禁外太空軍備競賽 俄否決中國棄權

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（中央社紐約聯合國總部24日綜合外電報導）美國在聯合國安理會起草一項決議案，呼籲各國不要在外太空進行軍備競賽，不過俄羅斯的否決不禁令美國質疑莫斯科是否對外界有所隱瞞，中國對此案則是選擇棄權。

路透社報導，這項投票是在華府指責莫斯科開發太空反衛星核武後進行的，不過俄羅斯否認上述指控。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）表示，莫斯科反對在太空部署核武。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在投票後向安理會發表演說，她表示「今天（俄羅斯）的否決引發一個問題：為什麼要否決？如果遵守規定，為什麼不支持重申這些規定的決議？你（俄羅斯）是不是可能隱藏了什麼？這令人困惑，也令人遺憾。」

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）指責華府試圖抹黑莫斯科，並表示俄羅斯以維持太空和平為目標，很快將與安全理事會成員協商自己版本的決議草案。

經過近6週談判，美國和日本將決議草案付諸表決，結果有13票贊成，中國棄權，俄羅斯投下否決票。

聯合國的決議案文本將確認遵守「外太空條約」（Outer Space Treaty）的義務，並呼籲各國「為和平利用外太空，防止外太空軍備競賽作出積極貢獻」。

1967年的「外太空條約」禁止簽約國在「繞地軌道」放置任何攜帶核武或其他大規模殺傷性武器的物體，包括美國與俄羅斯。

在安理會就美國所提草案進行投票前，俄羅斯和中國提議修改草案，呼籲所有國家「永遠防止在外太空部署武器，以及在外太空從太空對地面和從地面對太空物體威脅動武或使用武力」。

安理會也對擬議的修正案進行投票，但未能通過。該修正案獲得7票贊成、7票反對、1票棄權。

據3名知情人士透露，美國情報官員認為，俄羅斯的太空反衛星核武如果引爆，其電磁輻射將導致龐大的衛星網路癱瘓。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）表示，俄羅斯尚未部署這種武器。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1130425