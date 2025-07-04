中職票房大事件回顧 兄弟、悍將、龍隊場均破萬人盛況空前

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（中央社網站）中華職棒下半季7月4日開打，綜觀上半球季180場球賽票房成績，平均每場觀眾數達到9373人，在12強賽台灣奪冠及打進經典賽會內賽的帶動下，6隊人氣全面提升，中信兄弟、富邦悍將、味全龍主場平均進場突破萬人大關，寫下職棒開打36年以來首見的盛況。中央社整理數據，回顧中職歷年票房變化。

場均觀眾近萬 超越草創時期盛況

1990年代職棒聯盟創立初期票房就十分亮眼，其中以「龍象大戰」最為轟動，1992年創下場均6878觀眾的榮景。隔年時報鷹、俊國熊加入職棒賽場，6隊賽程場次增加，進場總人次持續攀升，1995年季賽總計164萬6361人次進場，是職棒「草創」時期人氣巔峰。

不過在1996年第一波假球案「黑鷹事件」影響下，職棒開始進入「黑暗期」，元老球隊三商虎及味全龍在1999年解散。往後10年又爆發「黑米」、「黑象」等數波假球案，球迷信心崩潰，進場人數持續低迷。

2013年3月經典賽開打，台灣不僅晉級複賽，還差點在東京巨蛋擊敗強敵日本，雖然最終以第8名收場，但已讓許多國人感動。該年球季就在國際賽熱潮以及義大犀牛隊請來中職史上最大咖洋將曼尼（Manuel Ramirez）的帶動下，迎來明顯的票房復甦，場均觀眾突破6000人。

人氣成長也代表著商機再現，促成企業投資及經營意願，富邦及中信金控分別接手經營義大犀牛及兄弟象，再加上啦啦隊文化興起，中職挺過COVID-19危機；味全2021年、台鋼2024年加入一軍賽場，聯盟重回6隊規模。

2024是關鍵一年，期盼超過30年的台北大巨蛋終於舉辦職棒比賽，在看球環境舒適及球迷爭相朝聖的誘因下，票房數字攀上高峰，全年例行賽寫下場均7684人紀錄。球季後的12強賽台灣拿下歷史性的一級賽事冠軍，再延續熱潮，今年上半季場均觀眾來到9373人，全年有機會挑戰破萬。7月19、20日將在台北大巨蛋舉辦明星賽，2場共8萬張門票售罄，破紀錄的票房數字顯示棒球熱潮盛況空前。

1996年8月11日台北市立棒球場湧進爆滿觀眾，欣賞職棒龍象大戰。（中央社檔案照片）

大巨蛋紅利持續 兄弟、悍將、龍票房大進補

2025年上半季各隊票房全面提升，進步幅度最大的是富邦悍將主場，單場平均觀眾數從去年的7307人增加至到1萬288人，成長超過4成；突破萬人的還有中信兄弟增至1萬2415人及味全龍1萬168人，統一7-ELEVEn獅則有7793人，3隊成長皆逾2成；樂天桃猿8317人、台鋼雄鷹7255人，人氣也有成長。

這是職棒進駐台北大巨蛋的第2個球季，上半季22場比賽平均觀眾近2萬，雖然相較2024全年微幅衰退，仍能這座不怕壞天氣的室內球場對球迷有十足吸引力。上半季在大巨蛋舉辦較多場次比賽的球隊，因此獲得較多票房紅利，兄弟在大巨蛋場均觀眾來到2萬5682人，悍將則有2萬3794人，龍隊1萬8075人。

由於悍將（新北市新莊）、龍隊（台北市天母）、獅隊（台南）主場觀眾容量皆只有萬人規模，以平均進場人數來看，等同於每場比賽坐到約7成滿，若希望票房再有大幅提升，短期內仍須仰賴到台北大巨蛋比賽。統一7-ELEVEn獅還有另一個選項，今年已完工的台南亞太棒球場成棒主球場有2萬5000席座位，相當具有票房開發潛力，但何時能舉辦職棒比賽，仍有待球團與市府協商規劃。

中華職棒2025年上半季6隊主場票房亮眼，中信兄弟、富邦悍將、味全龍單場平均破萬人進場。（中央社製圖）

留住球迷開拓市場 場地環境仍需精進

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除了球員努力展現球技、國際賽取得佳績，職棒票房也和看球體驗與場邊行銷息息相關。富邦悍將主場新北市新莊棒球場從1997年啟用至今，經歷多次翻修及擴建，去年賽季後大幅整修，今年以煥然一新姿態呈現球迷眼前，這座「新莊城堡」的廁所環境、場邊飲食、周邊商品販售、啦啦隊應援氣氛，都備受球迷肯定，也反映在實際票房數字上。

其他5隊的主場其實也都面臨球場設備老舊問題，在下一座「大巨蛋」或新球場興建完工以前，有賴各球團與地方政府合力修繕現有場地環境，帶給球迷更好的觀賽體驗。（編輯：林廷軍）1140704

富邦悍將專屬啦啦隊Fubon Angels韓籍成員李雅英（後左起）、李珠珢、南珉貞在新莊主場比賽中場休息時合體演出，吸引球迷粉絲熱烈目光。（中央社檔案照片）