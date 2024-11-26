12強奪冠感動全台灣 一日球迷入坑中華職棒須知這些事

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（中央社網站）世界12強棒球賽台灣隊奪下世界第1，也是台灣在成棒世界一級賽事首冠。本屆台灣隊從不被看好到一路過關斬將，以4勝1敗晉級複賽前進東京巨蛋，不但在複賽擊潰美國，冠軍戰更以4比0完封日本寫下歷史，國手們成為家喻戶曉的大明星，許多一日球迷成為球員粉絲。若你從這次12強賽開始決定看中華職棒，中央社整理以下入門手冊，帶你從國際賽「一日球迷」進化成真正棒球迷。

中華職棒有中信兄弟、統一獅、味全龍、樂天桃猿、富邦悍將、台鋼雄鷹6隊。如果不知道要支持哪隊，可選擇12強賽關注的球員所效力的球隊，或是依據居住縣市，支持主場在地球隊。

中信兄弟

前身兄弟象是中職創始球隊之一，12強賽多次展現精彩守備的江坤宇、岳東華，以及曾頌恩、吳俊偉、黃恩賜都效力於中信兄弟，主場位在台中洲際棒球場。中信兄弟奪下2024年中職總冠軍，隊史累計拿過19座季冠軍及10座總冠軍，輝煌的歷史累積了眾多球迷，足以號稱全台主場、百萬象迷。

統一7-ELEVEn獅

統一獅是本屆世界12強賽MVP的台灣隊長陳傑憲，以及潘傑楷、林安可、邱智呈、郭俊麟所屬球隊，球團從職棒元年至今從未轉賣，隊史累計17座季冠軍、10座總冠軍，主場位於台南市立棒球場。位於台南市安南區的亞太成棒主球場明年將啟用，統一有機會在這座可容納2萬5000人的場地打造新主場。

12強賽台灣隊長陳傑憲（前右）效力統一獅隊。（中央社檔案照片）

味全龍

味全龍是中職創始球隊，不過1999年面臨大環境及經營問題而解散，直到2019年才重新加盟重返中職，參與12強賽的球員有吉力吉撈．鞏冠、張政禹、林凱威、陳冠偉、李凱威，主場位在台北市天母棒球場。2023年味全龍以重返一軍戰場第3年的姿態奪得總冠軍，擄獲不少年輕球迷關注。

樂天桃猿

樂天桃猿入選12強國手的有林立、陳晨威、朱育賢、黃子鵬、陳冠宇、莊昕諺、王志煊，是中職6隊最多。12強總教練曾豪駒是樂天桃猿二軍總教練，他於2020年至2023年擔任球隊一軍總教練，並於2022、2023年打入總冠軍賽。球隊在2017年至2019年Lamigo桃猿時期締造三連霸，主場位於樂天桃園棒球場。

富邦悍將

12強預賽對日本開轟的戴培峰，以及上場中繼繳出好表現的江國豪、張奕是富邦悍將隊，去年經典賽有傑出表現的張育成也效力該隊。富邦2017年接手義大犀牛經營球團，雖然從未打入總冠軍賽，但個別球員及行銷團隊都有亮眼表現，在新北市新莊主場擁有許多死忠球迷。

台鋼雄鷹

台鋼雄鷹於2022年底加盟中職，2024年登上中職一軍舞台。這次入選12強的球員是投手陳柏清，在對決美國、日本兩場戰役先發，有令人印象深刻演出。台鋼極力拓展南台灣市場，主場位於高雄澄清湖，第一年平均主場票房就突破7000人。

什麼時候有中職比賽？

球季在3月至10月舉行，球季開始前會先打熱身賽。每隊每球季各打120場，全年共有360場例行賽。賽程分上下半季，會產生2個季冠軍，例行賽結束後，會舉辦季後賽及總冠軍賽（台灣大賽）。

夏天會有一個週末舉辦中職明星賽，由球迷票選球員組成2支隊伍比賽。以往明星賽常創造不少話題，今年就上演王建民登板投球，夢幻對決洪一中、陳金鋒、彭政閔等退役球星。

2024中華職棒明星賽在台北大巨蛋舉行，球迷跟著6隊應援團隊帶動，一同為球員加油打氣。（中央社檔案照片）

進場看球與看轉播有什麼差別？

想擺脫「一日球迷」的程度，建議走進球場實際體驗球賽氣氛。電視轉播雖然可以看清楚投球細節，還有重播、慢動作觀看，但視角、感官都有所限制，也很難真正感受氣氛。

買票進場除了看比賽，場邊「台式應援」也是觀賽一大重點。早期職棒加油方式是以鼓聲與敲擊加油棒搭配呼喊口號為主，近年啦啦隊熱潮席捲各隊，女孩們在觀眾席帶動氣氛勁歌熱舞，一同高唱應援曲、呼喊口號，讓球迷更加享受比賽氛圍。球團也積極強化觀賽體驗，除了改善觀眾席硬體，也企劃各種主題日開拓市場，開發更多元精美的周邊商品。

2024年是台北大巨蛋啟用後第一個中職球季，平均單場觀眾人數就突破2萬人，這座室內球場帶給球迷更舒適的看球環境，也帶動中職票房成長，全部例行賽平均觀眾達到7684人，創職棒35年來最高紀錄。

中華職棒35年來票房曾被多次假球案重擊，在球員、球團不斷努力下，2024年攀上史上高峰。（中央社製圖）

台灣不再「吃鍋貼」帶來中職榮景

台灣在12強奪冠後，明年2月迎來另一場國際賽事—WBC世界棒球經典賽資格賽，將在台北大巨蛋與西班牙、南非、尼加拉瓜對決，爭取會內賽門票。一日球迷或許會認為，連經典賽都要從資格賽打起，台灣的棒球實力不怎麼樣，不過12強賽的結果，可以「打臉」這樣的說法。

球員在國際賽的表現相較於例行賽受到更大關注，加上輸球後網友、媒體經常會找戰犯，間接導致球員壓力過大，臨場發揮不佳，影響表現，過往多次在關鍵時刻欠缺臨門一腳，沒能留下理想成績。

2013年經典賽台灣複賽首戰對上日本，9局上台灣只差一顆好球就能擊敗日本，卻被打出關鍵追平安打進入延長賽，最終3比4吞敗，雖然沒能擊敗強敵日本，卻也給棒壇帶來希望，台灣的棒球實力與日本拉近了。

回到本屆12強，預賽台日戰時出現關鍵失誤的潘傑楷，隔天台澳戰第1局就擊出長打帶來得分，整場0失誤，他坦言守備瑕疵後以為會被網路公審，但球迷不斷給予鼓勵，讓他在球場上更有自信。

12強賽台灣球員用實力及拚勁回應不被看好的質疑，奮戰精神帶給大家滿滿的感動，也映證了只要球迷大力相挺，以鼓勵加油取代酸言酸語，球員就有機會發揮出比預期更好的戰力，台灣棒球終於「不再吃鍋貼」（雖敗猶榮之意），明年中華職棒球季，有望再現榮景。（編輯：林湘芸、林廷軍）1131126