棒球奪冠激勵人心 威剛籌拍「冠軍之路Team Taiwan」

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（中央社記者張建中台北17日電）記憶體模組廠威剛董事長陳立白今天宣布，將籌拍電影「冠軍之路Team Taiwan」，把中華隊在12強棒球賽奪冠激勵人心的故事寫入歷史，讓大家幾十年後都還能記得中華隊在11月24日贏得金牌。

威剛今天召開記者會宣布籌拍電影「冠軍之路Team Taiwan」計畫，包括文策院董事長蔡嘉駿、中華職棒會長蔡其昌、中國信託育樂董事長陳國恩、中信金控副總經理吳修辰、中信創投資深副總經理邱明慧、富邦集團台灣大哥大副總經理鄭偉柏、台灣運彩總經理林博泰、伊林娛樂副董事長陳婉若等各界重量級貴賓均出席相挺。

同時，中華隊投手陳冠宇、郭俊麟、外野手林安可及投手教練林岳平也應邀到場支持。

陳立白受訪時說，除了威剛與運彩投資外，他個人也會投資，希望明年上半年開拍，預算沒有上限，以電影品質為考量前提。

陳立白今天在記者會上表示，他只是凡夫俗子，11月24日中華隊奪冠當晚，中華民國棒球協會理事長辜仲諒等都在頒獎、慶功時，他腦袋想著怎麼把這故事寫入歷史，用電影方式呈現，希望幾10年後大家都還記得中華隊在2024年11月24日贏得金牌。

陳立白表示，這次中華隊沒有大明星，在教練團運籌帷幄下，欺敵、情報收集及後勤支援等方面都做得非常好，教練團頂著全世界的壓力領導整個球隊，而且打擊豐沛，捕手等隊員也都是台灣英雄。

陳立白說，他從小熱愛棒球，希望這次電影有機會邀請文策院、國發基金支援，無論電影或紀錄片都能夠激勵人心，並預祝中華隊有好的開始，未來能夠拿下第2、3面金牌。

他表示，會與股東討論並徵求整合意見，希望在文策院媒合下，將電影業的「Team Taiwan」組合起來，將激勵台灣人心的故事拍得好一些。（編輯：林淑媛）1131217