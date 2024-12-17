棒球12強奪冠拍成電影 郭俊麟笑喊想演擲骰子的人

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（中央社記者王心妤台北17日電）台灣在世界棒球12強奪冠，威剛科技將籌拍電影「冠軍之路」，教練林岳平和球員郭俊麟、林安可、陳冠宇今天笑說沒想過演出，客串觀眾也許有機會；郭俊麟笑說可以演擲骰子的人。

中華職棒會長蔡其昌今天表示，對於奪冠事件能拍成電影是樂觀其成，這個冠軍是台灣人一起擁有的，希望能夠分享這份台灣人的榮耀，因為冠軍真的太不容易了，「我跟兒子說，這個記憶會講到爸爸過世的那一天，冠軍太不容易了。」

蔡其昌也表示，除了劇情片希望能有紀錄片，這可能也是球迷喜歡的方式，而下一個冠軍怎麼來，「大家支持最好的方法，就是支持職棒，用行動支持才會越來越茁壯。」

林岳平今天受訪表示，奪冠過程非常不容易，期待台灣隊這段期間的過程可以一一呈現在螢光幕上；郭俊麟則說，之前有看過其他棒球電影，沒想到這次賽事有機會拍成電影，是個特別的經驗。

被問到是否想過讓哪名演員飾演自己？陳冠宇表示，還沒想過這個問題，上禮拜知道賽事要拍成電影，對棒球員而言是很值得感激的事情，「帥度很重要，但也要呈現出對的味道。」

對於是否想客串演出，林岳平、郭俊麟、林安可、陳冠宇都沒有正面回應，但也沒有否定客串飾演觀眾的提議，郭俊麟笑說，如果是當擲骰子的人就沒問題。

郭俊麟跟曹佑寧曾一起當U21國手，他笑說曹佑寧適合演出終結者，「因為雖然他在比賽中是守外野，但就電影的角度或顏值上他都有，所以很適合當終結者。」（編輯：李亨山）1131217