台灣隊世界12強棒球賽奪冠 台南遊行引爆球迷熱情

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南3日電）台灣隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，「台灣英雄IN台南-棒球英雄遊行」今天下午登場，當披掛「台灣英雄」綵帶隊員、教練現身台南市立棒球場，球迷情緒高漲，現場幾乎陷入瘋狂。

「台灣英雄IN台南-棒球英雄遊行」車隊今天下午4時許從台南市永華市政中心出發，途經建平路、永華路、夏林路，健康路到台南市立棒球場，再舉辦台灣棒球英雄球星見面會，由台南市長黃偉哲頒獎表揚。

台南這場遊行邀來台灣隊教練林岳平、高志綱、球員陳傑憲、潘傑楷、林安可、邱智呈、訓練員吳瑀政、防護員余婉綾等人，身處車隊向沿途球迷揮手致意；勇奪U12亞洲少棒錦標賽冠軍的台灣隊球員，崇明國中林暐諺及教練陳峰民也在遊行隊伍中接受眾人喝采。

對於這場棒球遊行盛事，台南球迷大聲歡呼，尤其終點站市立棒球場更是擠爆，人人高舉手機錄影拍照。數名阿嬤在台灣隊教練、球員抵達前，已在棒球場前討論如何拍照，更有1名年輕男子說：「我是抽空跑出來的，另1名友人已擠進球場見面會了」。也有不少父親肩上坐著小孩，持手機等候留下值得紀念的一刻。

影片來源：統一獅 Uni Lions

黃偉哲在臉書（Facebook）直播遊行全程，不到1小時觀看次數已逾5萬次，留言數百則，即使是上班上課日，台南這場遊行仍受到不少關注。

臉書「台南式Tainan Style」專頁也PO出多張相片說：「台南人太猛啦！台灣英雄大遊行！謝謝幫國家帶回榮耀的你們。」

黃偉哲表示，此次奪冠歷程令人動容，他有幸和眾多市民共同見證歷史，台灣英雄精采表現，象徵台灣棒球精神將一代接一代永續傳承。（編輯：龍柏安）1131203