12強賽江國豪壓制日本獲封「萬能右腕」 極品滑球登WBSC社群
2024/12/2 11:12（12/2 11:45 更新）
（中央社記者楊啟芳台北2日電）世界12強棒球賽台灣隊登上世界第一榮耀，引起國內外關注，今天WBSC還在社群貼出「萬能右腕」江國豪的投球影片，並寫下「噁心的投球」，大力讚賞江國豪的極品滑球。
被日本轉播單位封為「萬能右腕」的江國豪在這次12強賽扮演關鍵角色之一，且化身「抗日殺手」，預賽、複賽都壓制日本的表現獲好評，其中在複賽對上日本隊時，臨危受命登板接替陳柏清，總計投2.2局，被敲3支安打無失分，送出3次三振。
WBSC（世界棒壘球總會）今天在官方社群媒體貼出2段影片，分別是日本隊北山亘基、台灣隊江國豪的投球影片，江國豪的投球影片是預賽在台北大巨蛋對上日本隊時，在6局下2出局一、二壘有人，2好1壞後投出滑球讓桑原將志揮空。
WBSC官方社群也寫下「兩個噁心的投球」、「選擇你的最愛 北山亘基vs江國豪」。江國豪在本次12強賽會中總計出賽3場、投6.1局，被敲出7支安打，飆出7次三振，僅失掉1分，防禦率1.42。（編輯：唐聲揚）1131202
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