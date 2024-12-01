棒球12強、拳擊黃筱雯接連告捷 台灣體壇8天內拿下10座冠軍

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（中央社記者黎建忠台北1日電）台灣體壇在過去8天內成績大爆發，包括世界12強棒球賽在內，一共在9種不同運動種類拿到各級別（區域）的10座冠軍，包括剛出爐的黃筱雯拿到WB年終賽金牌。

世界12強棒球賽台灣代表隊靠著優異的投打表現，在11月24日冠軍戰以4比0擊敗日本、首度奪冠，也掀起台灣另一波體壇高峰。

除了成棒之外，台灣在過去8天內，於各層級運動賽事都有出色表現，其中女拳好手黃筱雯昨天在於英國舉行的世界拳擊總會（WB）年終總決賽擊敗蒙古好手，如願拿下女子54公斤級金牌；在11月29日拿下U12亞洲少棒錦標賽金牌的台灣代表隊小將們，也於昨天歸國。

台灣拳擊女將黃筱雯。（圖取自facebook.com/OfficialWorldBoxing）

至於「魔獸」吳坤霖在11月24日逆轉拿下2024年全日本撞球錦標賽冠軍；同一天在台灣桃園舉辦的亞洲躲避球錦標賽，台灣代表隊也拿下13歲以上女子組冠軍。

同樣在11月24日，台灣健美好手邱欽章參加商業性質且非國家隊的WNBF國際自然健美賽事波士頓站，順利奪冠；陳致傑、洪莉翔則分別拿下香港擊劍公開賽男子鈍劍、女子銳劍冠軍；景美女中也在台灣國際拔河邀請賽拿下540公斤組冠軍。

台灣桌球小將陳忞昕與吳映萱在11月29日的世界青少年桌球錦標賽，在U15女雙決賽以直落3橫掃韓國組合崔瑞妍與許玴玪，首次合作就拿下金牌。

另外，台灣小將林侑萱昨天在世界跆拳道品勢錦標賽獲得15至17歲組金牌，以0.02分差距擊敗韓國選手，生涯首度摘金。（編輯：張雅淨）1131201