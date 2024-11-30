黃筱雯走出巴黎奧運失利陰霾 世界拳總年終賽摘金

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（中央社記者陳容琛台北30日電）走出巴黎奧運失利陰霾，台灣拳擊女將黃筱雯今天在世界拳總年終賽的女子54公斤級摘下金牌，教練劉宗泰指出，這面金牌對黃筱雯的信心提升很多。

東京奧運摘下台灣史上首面奧運拳擊獎牌，黃筱雯今年在巴黎奧運卻因遭到裁判誤判，無緣站上頒獎台，不過返台經過短暫的休息後，她隨即前往日本進行高強度的移地訓練，並在今天的世界拳擊總會（WB）年終總決賽女子54公斤級金牌戰，以4比1力退蒙古女將奧雲策格（Yesugen Oyuntsetseg），重新證明自己身手。

劉宗泰接受中央社採訪時透露，其實賽前背負比較大的壓力，尤其黃筱雯日前在訓練時不慎導致右腳大拇指骨裂，不過很開心看到愛徒展現不錯的發揮，而且歷經巴黎奧運的失利後，這面金牌對黃筱雯的信心提升很多，「這次比賽對我們幫助也很大，同時觀察其他對手的打法，作為明年訓練方向。」

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黃筱雯順利結束世界拳總年終總決賽，而且以金牌為本季畫下完美句點，劉宗泰指出，愛徒接下來將專注養傷，預計停機至2月，並評估日前到日本移地訓練成效不錯，未來有機會將比照辦理，逐步朝著2026名古屋亞運目標前進。

除了黃筱雯勇奪金牌外，跟隨1988年漢城奧運拳擊國手父親劉欣宏而踏上拳擊路的劉宇珊，則在女子50公斤級4強戰落敗，確定進帳生涯別具意義的1面銅牌。（編輯：陳政偉）1131130