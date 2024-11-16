前重量級拳王泰森重返擂台 不敵相差31歲網紅拳擊手

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（中央社美國阿靈頓15日綜合外電報導）美國前重量級拳王泰森（Mike Tyson）的爭議性復出拳賽今天以一面倒的失敗告終。由網紅轉型為職業拳擊手的傑克．保羅（Jake Paul）以一致裁決獲勝，擊敗拳擊傳奇泰森。

法新社報導，在德州阿靈頓AT&T體育館（AT&T Stadium）舉行的8回合拳賽中，現年58歲的泰森很少成功出拳，保羅則以大幅優勢勝出，3名裁判的評分分別為80比72、79比73、79比73。

現年27歲的保羅利用出眾的速度和移動能力輕鬆壓制年紀較長的泰森，並在第3回合以一連串重拳使無可爭議的重量級冠軍泰森一度陷入困境。

然而，保羅未能擊出他昨天承諾的致命一擊，泰森當時還在火藥味十足的過磅環節掌摑對手。儘管如此，泰森在比賽中顯露老態，只擊出少數有威脅的重拳。

保羅獲勝後擁抱泰森說：「他是有史以來最偉大的（拳擊手）。他是史上最強，他是傳奇。我受到他的啟發，沒有他，我們今天就不會站在這裡。 」

另一方面，泰森說：「我來這裡就是為了比賽。我並不是要向別人證明什麼…我對我能做到的事感到滿意。」（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1131116