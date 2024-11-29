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世界拳總年終賽 黃筱雯退泰國女將闖4強

2024/11/29 00:53
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（中央社記者陳容琛台北28日電）台灣拳擊女將黃筱雯今天在世界拳擊總會年終賽的女子54公斤級的8強戰，以5比0橫掃泰國好手阿披莎達，接下來將與巴西好手查葛斯拚金牌戰門票。

無緣站上巴黎奧運的頒獎台，黃筱雯返台經過短暫休息後，隨即前往日本進行高強度的移地訓練，並接著參加近期於英國舉辦的世界拳擊總會（WB）年終總決賽，在女子54公斤級首輪輪空。

今天8強戰面對泰國好手阿披莎達（Apisada Tantawa），雖然黃筱雯已經一段時間沒有實戰，不過隨著比賽進行，她逐漸找回場上節奏，最後也順利以5比0帶走比賽勝利，前進4強，下一戰將與巴西好手查葛斯（Tatiana Chagas）拚金牌戰門票。

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教練劉宗泰接受中央社採訪時表示，這場比賽算是檢視巴黎奧運後的調整，尤其黃筱雯有3、4個月沒有實戰，需要藉由比賽維持手感，因此他希望愛徒放輕鬆、不用把勝負放得太重，盡力展現訓練的內容，並觀察其他對手的打法，作為明年度訓練方向。

同時，劉宗泰指出，想要熟悉新聯盟世界拳擊總會舉辦比賽的感覺，「畢竟接下來洛杉磯奧運是否有拳擊項目，WB扮演很重要的角色，需要獲得國際奧會認可，希望還是要讓拳擊項目放進去（奧運）。」他補充，目前2026名古屋亞運確定有拳擊項目，近期目標是讓黃筱雯、甘家葳兩名愛徒踏上亞運殿堂。（編輯：楊昭彥）1131129

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曾自強劉宗泰聯手 盼為台灣拳擊再創驚奇
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