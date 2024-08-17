世界拳擊聯盟宣布台灣等5國加入 盼下屆奧運納拳賽

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（中央社洛桑16日綜合外電報導）世界拳擊聯盟今天宣布，台灣、巴基斯坦、不丹、斐濟與厄瓜多成為最新加入的5個會員國。世界拳擊聯盟是新成立的國際聯盟，成立宗旨是為確保拳擊繼續成為奧林匹克運動的核心。

世界拳擊聯盟（World Boxing）發布聲明表示，新加入的成員將為世界拳擊聯盟在2024年奧運後的發展提供巨大動力，且意味著世界拳擊聯盟目前已有來自5大洲的42國拳擊協會加入，這些國家皆有參與國際拳擊賽事。

在巴黎奧運拳擊比賽期間，世界拳擊聯盟領導人與多個國家的拳擊協會負責人已進行一系列會議，預計在接下來幾週，會有更多國家的拳擊協會加入。

台灣、巴基斯坦、不丹、斐濟與厄瓜多均已完成加入世界拳擊聯盟的嚴格申請程序，被認為具有良好信譽，且章程和運作程序符合加入條件。

這些條件包括在任命職務方面具備透明公開的選拔流程、擁有經世界反禁藥組織（WADA）認可的反禁藥政策和程序、獲國家奧會或體育部正式承認，擁有紮實的國家和國際拳擊運動計畫等。

世界拳擊聯盟主席范德佛斯特（Boris van der Vorst）表示：「非常歡迎中華台北、巴基斯坦、不丹、斐濟與厄瓜多加入世界拳擊聯盟，我期待與他們密切合作，努力確保拳擊繼續成為奧運的核心。」

「我和世界拳擊聯盟的同事在巴黎奧運期間與多個國家的拳擊協會負責人會面，度過成果豐碩的2週，我非常有信心在接下來的幾週內，會收到更多會員申請。」

「國際拳擊運動顯然對變革擁有強烈渴望，許多國家拳擊協會現在認知到，只有加入世界拳擊聯盟，我們才能確保拳擊在奧運比賽擁有未來。」（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1130817