IOC取消認證IBA 政院：將恢復林郁婷世錦賽銅牌榮譽

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（中央社記者賴于榛台北13日電）行政院今天說，台灣女子拳擊好手林郁婷去年3月在印度新德里拳擊世錦賽獲得銅牌，卻遭國際拳擊總會（IBA）無理取消獎牌，但國際奧會（IOC）已取消認證國際拳總，為維護選手榮耀與權益，行政院長卓榮泰已要求擬具專案恢復獎勵，依規定發給國光獎章及獎金。

林郁婷去年3月在世界錦標賽奪銅，卻遭IBA指性別生化指數異常，取消資格。IBA這項說法也導致林郁婷在巴黎奧運期間面臨來自場上場下的性別爭議，但最終仍拿下巴黎奧運女子57公斤級金牌。

行政院發言人陳世凱今天透過媒體群組表示，林郁婷去年被IBA取消獎牌，因此政府未能據以頒發國光奬金給林郁婷，但國際奧會（IOC）已取消認證國際拳總，並指稱IBA管理不善，無法承辦奧運賽事等，最後奧運拳擊比賽也改由IOC組成的拳擊工作小組負責。

陳世凱說，鑑於IOC在巴黎奧運期間多次公開表達，是以最嚴謹的標準審理奧運選手資格，也多次公開聲明及證明林郁婷的參賽資格完全沒有問題，IOC主席巴赫（Thomas Bach）也多次公開力挺林郁婷參賽，各種事證顯示2023年3月IBA取消林郁婷世錦賽銅牌不合理。

陳世凱表示，卓榮泰已宣布國家要「恢復」林郁婷去年世錦賽被主辦單位國際拳總無理取消的獎勵，以維護選手的榮耀與權益，並指示教育部體育署依據此原則擬具專案，恢復林郁婷的榮耀，再依規定發給國光獎章（第二等第三級）及獎金新台幣90萬元，期盼代表國家跟民眾，再一次感謝與肯定林郁婷長年來在國際重要賽事上的優異表現。（編輯：林淑媛）1130813