林郁婷被IBA不當取消世錦賽銅牌 卓榮泰：專案發國光獎金獎章

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（中央社記者劉千綾台北13日電）台灣拳擊女將林郁婷挺過性別爭議風波，在巴黎奧運女子57公斤級摘金。行政院長卓榮泰今天表示，將恢復林郁婷去年因國際拳擊總會（IBA）不當認定取消名次，而未能獲得的國光獎章、國光獎金新台幣90萬元；近日也會向大眾提出體育暨運動發展部計畫，用具體行動來支持體育發展。

林郁婷去年3月在世界錦標賽奪下銅牌成績，卻遭IBA指賽前性別生化指數異常為由取消資格，引發風波。

卓榮泰今天訪視台電職場互助教保服務中心，會前受訪表示，感謝這次參加巴黎奧運的國手，展現最好的實力以及強大心理素質，通過種種考驗，也抵抗種種壓力，讓世界看見台灣。

卓榮泰表示，比賽期間，他與總統賴清德隨時關心賽事以及選手狀況，也希望賽事結束後，國家要用政策和具體行動來支持體育人，近期將向國人提出籌備已久的體育暨運動發展部計畫，未來體育暨運動發展部的組織內容也會向體育界人士、現役和退役國手討論。

林郁婷在巴黎奧林匹克運動會無端捲入性別爭議，她也表示，針對IBA及網路上不友善言論，「我已經用奧運金牌證明」，已不需要再透過法律訴訟對這些人證明什麼。

對此卓榮泰表示，林郁婷面對極大壓力，對於她在法律途徑上做出選擇，給予尊重和肯定。他也看見林郁婷展現的堅定和柔情，「真的是俠骨柔情的一流國際拳擊好手」，用行動戰勝自己和全世界，這是一個莫大的勝利。

卓榮泰表示，林郁婷去年雖然在印度新德里舉辦的國際拳擊世界錦標賽榮獲銅牌，但因IBA不當認定，取消林郁婷名次，因此未能獲得國光獎章的鼓勵。

卓榮泰表示，這次林郁婷順利踏上奧運擂台，用連勝之姿取得金牌，不僅獲得認可，參賽資格絕無問題，也再次用實力獲得全世界的肯定。

卓榮泰表示，將恢復去年因IBA不當認定取消名次，導致林郁婷未獲得的國光獎章鼓勵，已請教育部擬定專案，依規定頒發國光獎章和國光獎金90萬元，代表國家和人民對林郁婷長年在國際賽事優異表現的感謝和肯定。（編輯：潘羿菁）1130813