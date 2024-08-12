林郁婷奧運摘金後重啟社群 分享與麟洋配楊勇緯連珍羚合照
2024/8/12 19:35（8/12 20:27 更新）
（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣拳擊女將林郁婷先前關閉社群、專心準備巴黎奧運，而她無畏性別爭議風波、拿到金牌，她今天重啟社群並分享與羽球金牌「麟洋配」合照，感謝隊友將好運延續給她，並直呼「我做到了。」
林郁婷這次征戰巴黎奧運卻無端捲入性別爭議風波，國際拳擊總會不斷針對其性別提出質疑，所幸她頂住壓力，最終拿下女子57公斤級金牌，而賽後教練曾自強曾透露，這段期間林郁婷已關閉社群，日前透過教練分享才得知狀況。
林郁婷今天重啟社群平台，對於龐大訊息轟炸，讓她直呼驚人，而她也在臉書發文分享戴著金牌與奧運五環的合照，她開心地寫下：「我做到了，Never give up。」
能夠在杭州亞運、巴黎奧運接連拿下金牌，林郁婷分享與「柔道男神」楊勇緯、「柔道女王」連珍羚、羽球男雙組合李洋與王齊麟等人合影，她指出，感謝隊友們在賽事奪金後，將好運延續給她。
隨著巴黎奧運落幕，林郁婷預計明天凱旋歸國，她表示，先讓她好好休息、沈澱一下，再分享這段「金奇之旅」。（編輯：李亨山）1130812
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