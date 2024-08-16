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記者在現場／巴黎奧運第一天遇搶匪餘悸猶存 3拍林郁婷無畏謗議冷靜奪金

2024/8/16 12:23（8/16 19:30 更新）
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在雨中拍攝開幕式。
在雨中拍攝開幕式。
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2024巴黎奧運，中央社2位攝影記者長達20天跟隨台灣選手征戰賽場。吳家昇兩度採訪奧運，從上屆東京到本屆巴黎，他是台灣唯一一位現場見證羽球男雙金牌連霸的攝影記者。熱愛運動的王騰毅，首次採訪奧運，記錄林郁婷團隊無畏場外風波勇奪金牌，一起透過他們的採訪側記，感受鏡頭之外的視角與感動。

文、攝影：王騰毅

在浪漫之都法國巴黎舉辦的奧運會，聽起來很令人嚮往吧，特別是對於我這個攝影記者加運動迷而言，有機會在世界殿堂記錄頂尖運動員投入賽事的身影，光想這場景，嘴角就不自覺上揚。帶著滿滿的器材與期待啟程，踏上人生第一次的奧運採訪之路。

攜帶器材加起來大約10到12公斤，另外再視情況在Canon服務中心借用長焦鏡頭。
攜帶器材加起來大約10到12公斤，另外再視情況在Canon服務中心借用長焦鏡頭。

飯店沒空調、馬桶沒坐墊

歷經14小時的飛行抵達巴黎，這次台灣媒體採訪團住在聖旺附近的飯店，跟市區艾菲爾鐵塔等精華地帶有點距離，最近的羽球館車程加上走路也要18分鐘。出發前已經聽過各方告誡說巴黎治安不太理想，且根據當地華人經驗分享，飯店所在位置算是治安比較糟的區域，我從台灣帶了很多密碼鎖跟防搶包小心以對。

離開機場後先到飯店放行李安頓一下，除了發現房間馬桶沒有坐墊，沒空調、沒電扇很符合這次奧運提倡環境友善永續的精神之外，大致算是簡單乾淨。但沒空調的夏日白天房間裡還是滿熱的，第二天我就受不了，到隔壁超市買台電扇應急。

處理好住宿手續，我們前往大會主媒體中心領取採訪背心，辦理採訪前置準備作業。

居住飯店鄰近當地大型跳蚤市場，出入人流複雜。
居住飯店鄰近當地大型跳蚤市場，出入人流複雜。
沒坐墊的馬桶用起來有些不習慣。
沒坐墊的馬桶用起來有些不習慣。

巴黎驚魂夜

7月24日當晚，台灣羽球隊在愛迪達體育館練球，羽球天后小戴（戴資穎）、羽球一哥小天（周天成）、金牌搭擋麟洋配（王齊麟李洋）都現身。我跟同事搭車前往採訪，結束的時間已經是當地晚上10點多，我們搭著地面列車回飯店，夜幕低垂、空蕩的街道，陌生的城市讓人有些不安。

剛到巴黎，對交通路線還不是很熟悉，不巧提早一站下車，看了地圖好像走個10來分鐘可以到飯店，那就走回去吧！

越走人越少，燈光越昏暗，我們腳步也不自覺加快。就在距離飯店只剩2、300公尺處，聽到後方有人聲與腳步聲逐漸接近，我謹慎地回頭並往側邊靠，確認來者，試著保持安全距離。

只見一群4、5個男子，帶頭的那人朝我這邊走過來，伸手索討香菸，我沒理會，抓緊背包閃開，腦中閃過在暗巷被搶器材的畫面⋯。那群人隨即朝著走在我後方的同事而去，動手要抓他的背包，同事轉身掙脫並大聲喝斥，他們一行人才收手，迅速消失在暗巷之中。

巴黎的第一晚就在驚魂中落幕。

落日餘暉。
落日餘暉。
法蘭西體育館日落時分。
法蘭西體育館日落時分。
（中央社製圖）
（中央社製圖）

塞納河畔濕意開幕

本屆奧運開幕式史無前例的在河上舉辦，結合法國的歷史文化與表演藝術，將塞納河畔著名的景點與風光介紹給世界。來自世界各地的媒體都想採訪拍攝這難得的盛會，但河上的拍攝點、採訪證是限量的，台灣媒體只分配到2個攝影位置，我被安排在鄰近杜樂麗花園的一座橋上。

由於維安管制，下午3點30分左右就得進場安檢卡位，出入攝影區須確認票券與護照，加上器材很多也不便移動，為避免想上廁所也只能少喝水。在固定位置長時間等待是攝影記者的日常，這時候只能先拍一些周邊群眾以及維安等暖場畫面，等待晚上7點30分的開幕典禮。

活動開始沒多久，天空開始下雨，充滿濕意的開幕式一開始還有幾分浪漫，我撐著一把小傘，在橋上拍攝各國代表隊經過，等待著重頭戲台灣代表團的船隻亮相。

台灣代表團出場的順序很後面，天色昏暗加上雨勢變大打亂拍攝節奏，在橋上淋雨淋到懷疑人生的我，一度懷疑自己是否錯過台灣隊的船，直到中華奧會的旗幟在河上飄揚，心中的大石才放下，趕緊在雨中完成拍攝與發稿。

台灣代表團乘船參與塞納河上的開幕式，選手們穿著輕便雨衣，冒雨向大家打招呼。
台灣代表團乘船參與塞納河上的開幕式，選手們穿著輕便雨衣，冒雨向大家打招呼。
地主隊壓軸出場。
地主隊壓軸出場。

遊船儀式結束，媒體被引導到杜樂麗花園的高處，準備拍攝聖火升空。等待的過程中我低頭發稿，發了一會兒，眼角餘光瞄到旁邊有Chinese Taipei的字樣，原來在河的另一頭拍攝的中華奧會同業也被引導來這裡。我們兩個台灣來的攝影記者在茫茫人海中重逢，一起見證聖火升空，雖然淋了整晚的雨相當狼狽，但至少回飯店的路上不孤單了。

最美奧運與法式熱情

巴黎奧運場館規劃充分運用著名的建築地標，在巴黎鐵塔下打沙灘排球，大皇宮內的擊劍賽事，榮軍院比射箭，還有那浪漫的薰衣草色系跑道，觀眾享受精彩賽事之餘，還能欣賞建築之美。友人說這可能是最美的一次奧運，我想應該不為過。

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場館的志工熱情讓我印象深刻，在羽球館外引導的志工隨著音樂起舞，一面引導一面享受在自身的律動之中，讓人看了會心一笑。

場內還有百變的大會吉祥物「弗里奇」，因應各項賽事有不同的裝扮，在桌球館拿著球拍跟觀眾互動，在拳擊場戴上拳擊手套入鏡，舉重場的弗里奇扛起槓鈴也有模有樣，逗樂全場。

觀賽人潮之踴躍也讓我驚訝，這次採訪了桌球、羽球、拳擊、舉重、田徑、體操、籃球、射箭、輕艇等，幾乎都是滿場觀眾，而且觀眾熱情投入，一起高歌、一起吶喊、一起玩波浪舞，有好幾次我在拍攝桌球賽，剛好地主選手出賽，觀眾嗨的程度讓人以為是在世足賽現場。

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美夢成真紀錄之夜

大老遠來一趟，不能只拍台灣的比賽。趁著台灣選手賽事空檔，把握機會多拍一些項目，像是巨星雲集的美國夢幻男籃隊、網壇名將納達爾與美國體操天后拜爾斯。

看這些名將出現在眼前，有種不真實感，直到透過觀景窗記錄他們的身影，一切才真實了起來。

麟洋配奪金那天，發稿告一段落之後，我趕往田徑場，想拍攝眾人矚目的男子100公尺決賽。由於交通管制，趕到的時間已接近開賽，法蘭西體育館內的人潮滿到走道上，眼看來不及衝到攝影席拍攝了，我硬是在觀眾席中找到容身之處，相機拿出來、起跑的槍聲響起，在10秒之內見證本屆最速男誕生—還是競爭激烈到需要科技輔助判決的歷史一瞬。

我是攝影記者，也是一個運動迷，親眼看到美國夢幻籃球隊上場時，那種感覺說真的，其實很不真實。

2020年我休假去美國看NBA球賽，卻遇到布萊恩墜機意外，湖人隊休兵，只看到快艇隊比賽。這次看到詹姆斯、柯瑞，這些平常在電視上看到的明星現在真人出現在眼前，而且距離非常、非常的近，就在你面前距離大概10公尺而已，真的是美夢成真。

透過鏡頭捕捉到他們的每個表情跟動作，就會覺得，哇！他們的出手速度跟節奏超乎平常的認知，我不知道是真的還是某種錯覺，感覺跟以前拍球賽的速度感很不一樣！美國隊，真的是巨星太多了，坦白說，我有一種此生無憾的感覺。

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楊俊瀚跑完200公尺資格賽的那天，田徑場的另一個角落正在進行男子撐竿跳決賽。

看著瑞典飛人杜普蘭提斯好整以暇地在場邊放鬆背部，其他選手爭個你死我活，他一出場就輕鬆取得領先，明顯不是在同一個級別，果然在觀眾與對手的加油聲中，他在第3次嘗試成功越過破世界紀錄的6公尺25，整座法蘭西田徑場陷入瘋狂。

在那個當下，我因為專注於拍攝，內心其實無比安靜；事後回想，這樣關鍵時刻的心境狀態還滿有趣的。

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三拍林郁婷專注與堅定

我自己最喜歡的作品是林郁婷在台上握著金牌落淚那張。

林郁婷這屆奧運出賽4場，我拍了其中3場。第一場感覺林郁婷比較謹慎，出拳動作比較小，保加利亞那場對手出現小動作，場外風波也越鬧越大，但我感覺林郁婷、教練跟整個團隊，他們的互動跟行動一直都是很冷靜、很堅定，感覺沒有受到影響。

那種冷靜，已經到了讓我有點驚訝的程度。

相較於麟洋配金牌戰的熱情奔放，林郁婷的決賽慶祝動作就是待裁判宣判後握拳低頭吶喊一聲，沒有高興地跳起來等太大的動作，而是跟之前每一場比賽一樣，先去向對方教練致意，等對手跟觀眾致意完，她還幫波蘭選手拉擂台繩子、讓對手走出去，該有的禮節做完之後她才開始與教練擁抱慶祝。我當下的感覺是，哇，你經歷了這麼多風風雨雨，居然還可以這麼淡定，連贏得金牌，也還是一樣照顧到對手的感受。

那種冷靜，讓我以為她把情緒藏得很深，沒想到當奧會旗幟緩緩升起，國旗歌樂聲一下，林郁婷的情緒突然湧上心頭忍不住落淚，那個moment拍的當下自己也很感動。

林郁婷打下台灣第一面拳擊金牌，領獎時激動落淚。
林郁婷打下台灣第一面拳擊金牌，領獎時激動落淚。

可頌吃到怕、集體做操

台灣選手幾乎每天都有比賽，尤其第一週忙的時候都沒什麼時間好好吃飯，最常吃的就是台灣帶去的泡麵，或者是中東口袋餅、漢堡、三明治這種可以隨手拿著吃的食物，還有可頌吃到怕，沒有什麼浪漫法式料理。

麟洋金牌戰那天拍完大概7點多，台灣選手當天賽事告一段落。這時我們已經跑了大概兩個禮拜，身體的疲勞累積非常多。收工時終於可以喘口氣，同業紛紛拉背拉筋、伸展筋骨，意外留下這張工作照。

（Ann Wang提供）
（Ann Wang提供）

謝謝台灣選手

最後想把版面留給台灣選手們。

這次開局不太順利，眾人期待的獎牌遲遲沒開張，不少選手帶著滿身傷勢上場拚戰，多位選手的奧運最後一舞難免有些遺憾，躲在鏡頭後的自己拍來也挺揪心的。

不過這就是運動賽事迷人之處吧，酸甜苦辣有喜有悲。吳詩儀確定保底銅牌的那一刻，忍不住在心中小小吶喊「水啦」；看麟洋配驚濤駭浪中摘金，體育館內為台灣加油的聲音大到像是台灣主場，很過癮；林郁婷拳擊金牌戰，超過百人的台灣加油團自製各種標語力挺「台灣女兒」。

謝謝選手們的精彩表現把大家團結在一起，讓世界再一次看見台灣，而我能在場為此留下紀錄，是幸福的。（編輯：卓冠齊、林廷軍）1130816

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記者在現場／見證麟洋奧運金連霸唯一台灣攝影 從東京拍到巴黎再去一次我願意
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