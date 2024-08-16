奧運英雄遊行民眾夾道搖旗歡呼 林郁婷陳念琴萌比愛心【圖輯】
2024/8/16 16:00（8/16 20:54 更新）
（中央社網站16日電）巴黎奧運落幕，台灣代表團獲得2金、5銅佳績，獎牌數寫下史上第二多紀錄。總統賴清德今天下午1時在總統府接見巴黎奧運代表團，舉辦英雄派對，選手們與賴總統自拍。下午3時遊行活動登場，沿途民眾手舉國旗、TEAM TAIWAN旗幟夾道歡迎，「拳擊女王」林郁婷與陳念琴頻頻比出愛心手勢向支持者致意，表達感謝。
在林郁婷身後緊接登場的還有羽球男雙金牌得主王齊麟、體操好手唐嘉鴻、柔道選手連珍羚與楊勇緯等人，每人都大力揮手示意，回應眾人熱情歡呼。（編輯：趙敏雅）1130816
影片來源：presidentialoffice
延伸閱讀奧運派對林郁婷感謝教練自掏腰包買牛奶 王齊麟高歌賴總統接見奧運英雄：不論有無得獎都是台灣之光記者在現場／見證麟洋奧運金連霸唯一台灣攝影 從東京拍到巴黎再去一次我願意記者在現場／巴黎奧運第一天遇搶匪餘悸猶存 3拍林郁婷無畏謗議冷靜奪金圖輯／巴黎奧運台灣英雄奮戰 笑淚交織一刻副總統蕭美琴接見奧運台灣英雄 感謝選手團結台灣林郁婷王齊麟感謝民眾支持 林鴻道提運動科技輔助
- 2024/08/16 20:14
- 2024/08/16 19:51
- 2024/08/16 16:48
- 奧運英雄遊行民眾夾道搖旗歡呼 林郁婷陳念琴萌比愛心【圖輯】2024/08/16 16:00
- 2024/08/16 15:53
- 2024/08/16 15:14
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
賴總統接見奧運英雄：不論有無得獎都是台灣之光