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奧運英雄遊行民眾夾道搖旗歡呼 林郁婷陳念琴萌比愛心【圖輯】

2024/8/16 16:00（8/16 20:54 更新）
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「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」台灣英雄大遊行16日下午在台北市區盛大展開，現場噴出片片彩紙，沿途民眾歡呼吶喊，為辛苦拚戰的台灣選手們加油打氣。中央社記者趙世勳攝　113年8月16日
「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」台灣英雄大遊行16日下午在台北市區盛大展開，現場噴出片片彩紙，沿途民眾歡呼吶喊，為辛苦拚戰的台灣選手們加油打氣。中央社記者趙世勳攝　113年8月16日
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（中央社網站16日電）巴黎奧運落幕，台灣代表團獲得2金、5銅佳績，獎牌數寫下史上第二多紀錄。總統賴清德今天下午1時在總統府接見巴黎奧運代表團，舉辦英雄派對，選手們與賴總統自拍。下午3時遊行活動登場，沿途民眾手舉國旗、TEAM TAIWAN旗幟夾道歡迎，「拳擊女王」林郁婷與陳念琴頻頻比出愛心手勢向支持者致意，表達感謝。

在林郁婷身後緊接登場的還有羽球男雙金牌得主王齊麟、體操好手唐嘉鴻、柔道選手連珍羚與楊勇緯等人，每人都大力揮手示意，回應眾人熱情歡呼。（編輯：趙敏雅）1130816

奧運拳擊女子66公斤級銅牌陳念琴（左）與教練柯文明（右）一同現身「台灣英雄榮耀同行」大遊行，陳念琴比出愛心手勢，回應沿途民眾的熱情歡呼。中央社記者鄭清元攝 113年8月16日
奧運拳擊女子66公斤級銅牌陳念琴（左）與教練柯文明（右）一同現身「台灣英雄榮耀同行」大遊行，陳念琴比出愛心手勢，回應沿途民眾的熱情歡呼。中央社記者鄭清元攝 113年8月16日
勇奪拳擊奧運隊史首金的林郁婷（車上左）比出愛心，向支持者致意，表達感謝。中央社記者鄭清元攝 113年8月16日
勇奪拳擊奧運隊史首金的林郁婷（車上左）比出愛心，向支持者致意，表達感謝。中央社記者鄭清元攝 113年8月16日
台灣拳擊女將林郁婷（前左）在車上開心向民眾秀出奧運金牌。中央社記者張皓安攝 113年8月16日
台灣拳擊女將林郁婷（前左）在車上開心向民眾秀出奧運金牌。中央社記者張皓安攝 113年8月16日
台灣選手在巴黎奧運拿下2金5銅，國家級慶典「台灣英雄榮耀同行」大遊行16日下午登場，民眾在街邊為巴黎奧運代表團歡呼、喝采。中央社記者張皓安攝 113年8月16日
台灣選手在巴黎奧運拿下2金5銅，國家級慶典「台灣英雄榮耀同行」大遊行16日下午登場，民眾在街邊為巴黎奧運代表團歡呼、喝采。中央社記者張皓安攝 113年8月16日
拳擊好手林郁婷向民眾比讚致意。中央社記者趙世勳攝 113年8月16日
拳擊好手林郁婷向民眾比讚致意。中央社記者趙世勳攝 113年8月16日
輕艇好手吳少璿跨上車頂，群眾忍不住發出驚呼。（台北市攝影記者聯誼會提供）
輕艇好手吳少璿跨上車頂，群眾忍不住發出驚呼。（台北市攝影記者聯誼會提供）
奧運羽球男雙金牌得主王齊麟（左）向兩旁群眾揮手致意。中央社記者鄭清元攝 113年8月16日
奧運羽球男雙金牌得主王齊麟（左）向兩旁群眾揮手致意。中央社記者鄭清元攝 113年8月16日
奪下奧運單槓銅牌的體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻（左）與教練翁士航（右）同車，兩人興奮揮舞旗幟。中央社記者鄭清元攝 113年8月16日
奪下奧運單槓銅牌的體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻（左）與教練翁士航（右）同車，兩人興奮揮舞旗幟。中央社記者鄭清元攝 113年8月16日
「柔道女王」連珍羚（左起）、「柔道男神」楊勇緯及教練劉文等一同搭車參與，比讚回應沿途熱情歡呼民眾。中央社記者鄭清元攝 113年8月16日
「柔道女王」連珍羚（左起）、「柔道男神」楊勇緯及教練劉文等一同搭車參與，比讚回應沿途熱情歡呼民眾。中央社記者鄭清元攝 113年8月16日
在巴黎奧運拿下台灣首面射擊銅牌的選手李孟遠（右），與身兼教練的父親謝志培（左）接受眾人歡呼，李孟遠比讚回應。中央社記者鄭清元攝 113年8月16日
在巴黎奧運拿下台灣首面射擊銅牌的選手李孟遠（右），與身兼教練的父親謝志培（左）接受眾人歡呼，李孟遠比讚回應。中央社記者鄭清元攝 113年8月16日
拳擊銅牌選手吳詩儀（圖）開心揮手。中央社記者鄭清元攝 113年8月16日
拳擊銅牌選手吳詩儀（圖）開心揮手。中央社記者鄭清元攝 113年8月16日
跆拳道選手羅嘉翎（中）沿途向民眾揮手致意。中央社記者趙世勳攝 113年8月16日
跆拳道選手羅嘉翎（中）沿途向民眾揮手致意。中央社記者趙世勳攝 113年8月16日
拳擊好手甘家葳比出拳擊姿勢向沿途熱情民眾致意。中央社記者趙世勳攝 113年8月16日
拳擊好手甘家葳比出拳擊姿勢向沿途熱情民眾致意。中央社記者趙世勳攝 113年8月16日
民眾熱情高舉自製海報，為奧運選手應援。中央社記者趙世勳攝 113年8月16日
民眾熱情高舉自製海報，為奧運選手應援。中央社記者趙世勳攝 113年8月16日
奧運英雄大遊行展開，車隊行經館前路英雄谷時，現場彩紙與煙霧齊發，搭配沿途民眾熱情搖旗歡呼，氣氛熱絡。中央社記者趙世勳攝 113年8月16日
奧運英雄大遊行展開，車隊行經館前路英雄谷時，現場彩紙與煙霧齊發，搭配沿途民眾熱情搖旗歡呼，氣氛熱絡。中央社記者趙世勳攝 113年8月16日
「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」活動16日登場，下午在總統府舉辦英雄派對，勇奪巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌的台灣好手林郁婷（前左）拿起手機與總統賴清德（前右2）、副總統蕭美琴（前右1）、中華奧會主席林鴻道（前右3）及選手們自拍。中央社記者裴禛攝 113年8月16日
「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」活動16日登場，下午在總統府舉辦英雄派對，勇奪巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌的台灣好手林郁婷（前左）拿起手機與總統賴清德（前右2）、副總統蕭美琴（前右1）、中華奧會主席林鴻道（前右3）及選手們自拍。中央社記者裴禛攝 113年8月16日
巴黎奧運代表團在府前大門大合照，奧運男子羽球雙打金牌王齊麟（前排左1）幫桌球選手莊智淵（前排左2）擺出臉頰愛心合影留念。中央社記者裴禛攝 113年8月16日
巴黎奧運代表團在府前大門大合照，奧運男子羽球雙打金牌王齊麟（前排左1）幫桌球選手莊智淵（前排左2）擺出臉頰愛心合影留念。中央社記者裴禛攝 113年8月16日
小朋友自製標語迎接奧運選手。（台北市攝影記者聯誼會提供）
小朋友自製標語迎接奧運選手。（台北市攝影記者聯誼會提供）
拳擊女將林郁婷征戰巴黎奧運期間輿論不斷，最終她克服萬難勇奪金牌、載譽歸國，有民眾16日下午自備林郁婷畫像參與奧運英雄大遊行，以行動為她加油打氣。中央社記者鄭清元攝 113年8月16日
拳擊女將林郁婷征戰巴黎奧運期間輿論不斷，最終她克服萬難勇奪金牌、載譽歸國，有民眾16日下午自備林郁婷畫像參與奧運英雄大遊行，以行動為她加油打氣。中央社記者鄭清元攝 113年8月16日
不少上班族、民眾聚在樓上窗邊觀看，手拿「TEAM TAIWAN」、「台灣NO.1」字卡為選手喝采。中央社記者鄭清元攝 113年8月16日
不少上班族、民眾聚在樓上窗邊觀看，手拿「TEAM TAIWAN」、「台灣NO.1」字卡為選手喝采。中央社記者鄭清元攝 113年8月16日
民眾發揮創意自製道具迎接奧運選手。（台北市攝影記者聯誼會提供）
民眾發揮創意自製道具迎接奧運選手。（台北市攝影記者聯誼會提供）
奧運英雄大遊行登場，許多民眾齊聚館前路英雄谷熱情揮舞國旗，為選手們歡呼。中央社記者鄭清元攝 113年8月16日
奧運英雄大遊行登場，許多民眾齊聚館前路英雄谷熱情揮舞國旗，為選手們歡呼。中央社記者鄭清元攝 113年8月16日
英雄大遊行車隊行經北市館前路「英雄谷」時，站在街旁與2樓窗邊的民眾紛紛拿起手機拍照，熱情為選手們歡呼。中央社記者趙世勳攝 113年8月16日
英雄大遊行車隊行經北市館前路「英雄谷」時，站在街旁與2樓窗邊的民眾紛紛拿起手機拍照，熱情為選手們歡呼。中央社記者趙世勳攝 113年8月16日
影片來源：presidentialoffice
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