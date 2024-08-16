副總統蕭美琴接見奧運台灣英雄 感謝選手團結台灣

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（中央社記者溫貴香台北16日電）副總統蕭美琴今天接見巴黎奧運台灣代表團表示，只有在運動場上，台灣人能不分年齡、黨派、興趣與喜好團結在一起，選手們的笑容、淚水是感動許多台灣人的動能，感謝選手們團結了台灣。

台灣選手在巴黎奧運拿下2金5銅的好成績，總統府下午舉行「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄榮耀同行」派對，總統賴清德偕同副總統蕭美琴接見奧運團隊，蕭副總統致詞表示，自賴總統邀請她擔任副總統以來，她每天都是壓力，只有今天覺得很幸福，因為可以看到台灣的英雄。

她謝謝每一位在場的運動員，以及今天沒辦法到場的台灣英雄們，謝謝用努力與汗水，讓所有民眾受到感動；也要謝謝台灣英雄們鼓舞更年輕但對運動或任何領域都有夢想的人；感謝選手們激勵許多台灣青年，也謝謝感動許多期待台灣能更偉大的「我們」。

副總統表示，選手們團結了台灣，因為只有在運動場上，台灣人能不分年齡、黨派、興趣與喜好團結在一起，選手們的笑容、淚水是感動許多台灣人的動能。

她提到，不管是有奪牌沒奪牌的國手，每次勝利都是一次一次經驗堆疊出來的。這些經驗的堆疊，大家都看到、也感受到了，「你們在流淚時，我們也在流；你們在流汗時，我們一樣心疼」。這些經驗的堆疊會是未來勝利最重要的步伐，而且會走得非常踏實。

另外，副總統也謝謝奧委會、國訓中心、體育署、防護員、醫療團隊、所有教練與後勤朋友們，當然包含全台2000多萬的啦啦隊友們，跟她一樣，晚上看著國手比賽睡不著，「因為我們的心跟你們在一起」。

最後，副總統說，台灣啦啦隊員們不是要給選手們更大的壓力，而是要分擔選手們的辛苦、委屈，更要用一起加油的念力，跨越半個地球，讓選手感受到無比力量，也就是台灣持續進步，讓台灣偉大的力量，「讓我們一起繼續加油，謝謝各位英雄」。（編輯：林興盟）1130816