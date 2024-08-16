奧運派對林郁婷感謝教練與全民支持 王齊麟喊「金牌是大家的」

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（中央社記者溫貴香台北16日電）總統賴清德今天接見巴黎奧運台灣代表團，金牌選手林郁婷及王齊麟致詞感謝民眾支持及教練、後勤團隊的支援。中華奧會主席林鴻道期許未來運科中心及國訓中心合作，透過科技輔助支援選手及教練，放眼名古屋亞運及洛杉磯奧運。

總統府下午舉辦台灣英雄派對，歡迎巴黎奧運台灣代表團成員，拳擊金牌林郁婷、羽球男雙金牌王齊麟代表選手們致詞。林郁婷表示，這是全體運動員和教練的榮耀時刻，他們在奧運展現出堅定的信念及全力以赴的堅韌，為台灣爭取最好成績，她也希望未來能為台灣爭取更多榮耀。

林郁婷感謝民眾的支持及鶯歌拳擊隊、國家專業團隊的支援，讓她站在場上無所畏懼，創下歷史。她並特別感謝教練曾自強的照顧，讓她無後顧之憂，並表示「沒有你，就沒有現在的林郁婷」。

奧運羽球男雙金牌選手王齊麟（圖）應邀上台致詞。中央社記者裴禛攝 113年8月16日

王齊麟笑說自己不善言辭，站在台上致詞比在賽場上還要緊張許多。他表示，金牌是大家的；若不是大家在電視機前徹夜守候、加油，他們無法堅持到底。他也感謝所有後勤人員，特別是搭檔李洋；並希望自己有機會在下屆亞運及奧運繼續為台灣爭光。

此外，王齊麟受訪時說，自己是喜歡唱，預計再打4年，希望4年後有機會可以嘗試任何選擇，他開金嗓，獻唱歌手張惠妹「永遠的畫面」歌曲給李洋。

結束日本旅遊在搭機回台灣的路上，李洋透過影片感謝總統的支持與肯定，也感謝球迷的加油與吶喊，並對自己無法趕上總統接見感到惋惜。

李洋錄製影片感謝總統及球迷的支持。（總統府提供）

林鴻道致詞表示，運動科學在台灣仍是起步階段，現階段設備的充實、人才的發展都相當急迫。他指出，單靠教練、師徒以經驗和精神打仗是不夠的，因此期待在運科中心及國訓中心合作下，能有運動科技輔助團隊協助選手及教練。

此外，英雄派對中，總統與王齊麟、林郁婷，以及「吳琴戰隊」陳念琴、吳詩儀一同在「時尚拍照區」合影。

林郁婷（左1）與陳念琴（左2）、總統（中）、吳詩儀（右2）、王齊麟（右1）在「時尚拍照區」自拍。（總統府提供）

特別的是，總統和林郁婷同樣都是珍奶的愛好者，總統特別送上一杯珍奶給林郁婷；總統也關切霸凌議題，他對林郁婷說，辛苦了，全國的人民都非常支持林郁婷。林郁婷則感謝總統的關心，總統和全國人民的支持，就是她能夠安定下來的力量。

總統稱讚陳念琴打拳很棒、充滿了歡樂、也充滿了活力，並說，陳念琴是用活力傳達歡樂，陳念琴也笑著說是「把壓力轉換成動力」。

總統關心吳詩儀接下來的規劃，吳詩儀表示，會繼續打，也會辦一些活動來推廣拳擊，總統勉勵吳詩儀繼續打，「還年輕可以繼續朝著2028前進」。

與王齊麟暢談時，總統幽默表示自己聽過王齊麟出的單曲「風箏」，王齊麟詢問總統「評價如何？」，總統說，「非常好」。在談到未來規劃時，總統期許未來王齊麟能與新搭檔繼續加油。

總統對李洋的爸爸表示，在賽前就有信心，知道麟洋配一定會奪得金牌，果然比賽結果也真的獲得金牌，李洋的爸爸也代為轉述李洋的感謝，李洋謝謝總統對麟洋配的信心。（編輯：林興盟）1130816

影片來源：presidentialoffice

拳擊金牌女將林郁婷（右）在等待總統接見時，大方出借獎牌給柔道好手楊勇緯（左）等代表團選手們觀看。中央社記者裴禛攝 113年8月16日

柔道好手楊勇緯（後中持獎牌者）低頭仔細欣賞拳后林郁婷借他的金牌，「柔道女王」連珍羚（後左）則在旁摸頭安慰他。中央社記者裴禛攝 113年8月16日

金牌選手林郁婷（後右）、王齊麟大方出借金牌給其他選手，分享榮耀喜氣。中央社記者裴禛攝 113年8月16日

羽球男雙金牌好手王齊麟（前左）特別幫「桌球教父」莊智淵（前左2）比出臉頰愛心。中央社記者裴禛攝 113年8月16日

拳擊銅牌好手陳念琴（前右2）與定向飛靶銅牌得主李孟遠（前右3）一起合比愛心。中央社記者裴禛攝 113年8月16日