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巴黎奧運落幕 台北101點燈感謝台灣英雄為國爭光

2024/8/16 19:51（8/16 20:18 更新）
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2024巴黎奧運台灣英雄榮耀凱旋，國家級慶典活動16日登場，台北101也在晚間點燈打字，向奧運台灣隊致敬，與全民一同感謝台灣英雄為國爭光。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
2024巴黎奧運台灣英雄榮耀凱旋，國家級慶典活動16日登場，台北101也在晚間點燈打字，向奧運台灣隊致敬，與全民一同感謝台灣英雄為國爭光。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
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（中央社記者曾智怡台北16日電）巴黎奧運落幕，台灣代表團獲得2金、5銅佳績，獎牌數寫下史上第2多紀錄。台北101晚間點燈打字，向奧運台灣隊致敬，與全台民眾一同感謝台灣英雄為國爭光、榮耀歸來，點燈內容包含「Team Taiwan」、「世界看見台灣」等。

總統賴清德今天下午在總統府接見巴黎奧運代表團，舉辦英雄派對，選手們與賴總統自拍，隨後遊行活動登場，沿途民眾手舉國旗、TEAM TAIWAN旗幟夾道歡迎。

台北101表示，奧運台灣隊在巴黎奧運賽場上全力以赴、奮戰不懈，不僅為台灣贏得榮耀，更讓世界看見台灣，因此在晚間6時30分至10時點燈打字向奧運台灣隊致敬。

點燈文字包含「台灣英雄 為國爭光」、「Our Heroes！」、「Team Taiwan」、「謝謝你們」、「巴黎奧運 奮戰不懈」、「世界看見台灣」。（編輯：林興盟）1130816

台灣代表團在巴黎奧運賽場上全力以赴，為台灣贏得榮耀，更讓世界看見台灣，台北101為向所有奧運英雄致敬，16日晚間在外牆點燈打字，感謝Our Heroes奧運拚戰、連創佳績。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
台灣代表團在巴黎奧運賽場上全力以赴，為台灣贏得榮耀，更讓世界看見台灣，台北101為向所有奧運英雄致敬，16日晚間在外牆點燈打字，感謝Our Heroes奧運拚戰、連創佳績。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
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