林郁婷金牌戰全國集氣 創愛爾達凌晨3時MOD最高收視

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北19日電）台灣在2024巴黎奧運締造亮麗成績單，全國一同為中華健兒集氣，讓本屆取得巴黎奧運轉播的台灣區總代理愛爾達，收視表現再創新高。

愛爾達今天發布新聞稿指出，台灣已進入多元收視的新媒體時代，民眾逐漸認同「高水準體育賽事使用者付費」的運動轉播產業正向循環制度。愛爾達這次巴黎奧運成功克服時差考驗，攜手策略夥伴中華電信提供24小時不間斷轉播服務，累計2500小時奧運播出內容，創下台灣運動轉播新里程碑。

愛爾達指出，在巴黎與台灣相差6小時、直播時段超過1/3在深夜的情況下，愛爾達OTT（ELTA.tv） 訂閱戶數，於開賽後兩天立刻突破東京奧運訂閱紀錄，更在奧運一週後，突破卡達世足賽最高成績，總訂閱最高成績是卡達世足賽最高峰的1.3倍。

羽球國手李洋、王齊麟在巴黎奧運摘金，讓國人熱血沸騰。愛爾達表示，這次收視的最高峰，就是麟洋配奪下金牌的瞬間，MOD最高收視率9.14，寫下2024年度收視最高紀錄。

而拳擊國手林郁婷的金牌戰，更創下愛爾達開台後，半夜凌晨3點的MOD最高收視率。

愛爾達表示，巴黎奧運結束後，將持續深耕體育轉播，8月29日起的帕運，邀國人共襄盛舉，支持運動傳播產業。（編輯：張良知）1130819