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北市奧運英雄派對 蔣萬安：選手4年捷運搭到飽

2024/8/16 21:50（8/16 21:59 更新）
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由台北市政府舉辦的「巴黎奧運英雄時尚派對」16日登場，活動安排設計師替選手發想及設計服裝，讓選手走上紅毯，拳擊好手吳詩儀（中）、甘家葳（右）一同登場，與市長蔣萬安（左）開心合影。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
由台北市政府舉辦的「巴黎奧運英雄時尚派對」16日登場，活動安排設計師替選手發想及設計服裝，讓選手走上紅毯，拳擊好手吳詩儀（中）、甘家葳（右）一同登場，與市長蔣萬安（左）開心合影。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
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（中央社記者陳怡璇台北16日電）巴黎奧運落幕，北市府今天為選手舉辦「台灣之光 台北驕傲」派對，台北市長蔣萬安宣布選手終生可免費入場北市各運動中心，並贈送機票造型、4年無限次數免費搭乘記名悠遊卡。

北市府今舉辦「2024 Taiwan Heroes 台灣之光 台北驕傲」時尚派對，為北市征戰奧運的選手們喝采並慶賀1金3銅的好成績。王齊麟、李孟遠、唐嘉鴻、吳詩儀、王冠閎、陳弈通、曹家宜、葉宏蔚、甘家葳、韓安齊等國手出席，並換上2024台北時裝週設計師群操刀服裝步上紅毯，引發粉絲歡呼。

蔣萬安致詞時宣布，將邀請國手們作為北市運動大使，協助培養基層人才；並終生享有北市各運動中心免費入場優惠，現場還贈送機票造型、為期4年無限次數免費搭乘記名悠遊卡。

他表示，慶祝黃金羽球男雙「麟洋配」創下奧運金牌連霸成就，王齊麟、李洋母校北市中山國中門口前道路取別名為「麟洋路」，期望將台灣人拚戰精神深植每個人民心中。

台北市體育局指出，北市共有15名選手代表國家出戰2024巴黎奧運，戰果豐碩、捷報頻傳，王齊麟（羽球男雙）、李孟遠（射擊）、唐嘉鴻（競技體操）、吳詩儀（拳擊）一舉摘下1金3銅。

另外，王冠閎（游泳）、林昀儒（桌球）、鄭怡靜（桌球）、黃筱雯（拳擊）、甘家葳（拳擊）、曹家宜（網球）、葉宏蔚（羽球）、 李佳馨（羽球）、韓安齊（游泳）、陳弈通（擊劍）、孫振（霹靂舞）也都有振奮人心的精彩表現。（編輯：戴光育）1130816

為慶祝2024巴黎奧運台灣代表團再創佳績，台北市政府16日在信義區香堤大道廣場舉辦「奧運英雄時尚派對」，羽球男雙金牌得主王齊麟（圖）身穿由2024台北時裝週設計師操刀的服裝登上紅毯。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
為慶祝2024巴黎奧運台灣代表團再創佳績，台北市政府16日在信義區香堤大道廣場舉辦「奧運英雄時尚派對」，羽球男雙金牌得主王齊麟（圖）身穿由2024台北時裝週設計師操刀的服裝登上紅毯。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
「台灣蝶王」王冠閎（右）與游泳女將韓安齊（左）一同盛裝亮相。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
「台灣蝶王」王冠閎（右）與游泳女將韓安齊（左）一同盛裝亮相。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
勇奪單槓銅牌的體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻（圖）帥氣走上紅毯。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
勇奪單槓銅牌的體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻（圖）帥氣走上紅毯。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
擊劍好手陳弈通（圖）穿著華美服裝登場。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
擊劍好手陳弈通（圖）穿著華美服裝登場。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
男子定向飛靶銅牌得主李孟遠（圖）穿著設計師服裝登場走秀。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
男子定向飛靶銅牌得主李孟遠（圖）穿著設計師服裝登場走秀。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
網球好手曹家宜（圖）穿著設計師服裝於紅毯亮相。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
網球好手曹家宜（圖）穿著設計師服裝於紅毯亮相。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
羽球好手葉宏蔚（圖）帥氣登場。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
羽球好手葉宏蔚（圖）帥氣登場。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
拳擊好手吳詩儀（左）、甘家葳（右）穿著黑白色系造型服飾一同登場。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
拳擊好手吳詩儀（左）、甘家葳（右）穿著黑白色系造型服飾一同登場。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
2024巴黎奧運落幕，台北市政府16日在信義區香堤大道廣場舉辦「奧運英雄時尚派對」，市長蔣萬安（中下）拿著小國旗，與出席的選手、教練、親友一同合影。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
2024巴黎奧運落幕，台北市政府16日在信義區香堤大道廣場舉辦「奧運英雄時尚派對」，市長蔣萬安（中下）拿著小國旗，與出席的選手、教練、親友一同合影。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
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