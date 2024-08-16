北市奧運英雄派對 蔣萬安：選手4年捷運搭到飽
2024/8/16 21:50（8/16 21:59 更新）
（中央社記者陳怡璇台北16日電）巴黎奧運落幕，北市府今天為選手舉辦「台灣之光 台北驕傲」派對，台北市長蔣萬安宣布選手終生可免費入場北市各運動中心，並贈送機票造型、4年無限次數免費搭乘記名悠遊卡。
北市府今舉辦「2024 Taiwan Heroes 台灣之光 台北驕傲」時尚派對，為北市征戰奧運的選手們喝采並慶賀1金3銅的好成績。王齊麟、李孟遠、唐嘉鴻、吳詩儀、王冠閎、陳弈通、曹家宜、葉宏蔚、甘家葳、韓安齊等國手出席，並換上2024台北時裝週設計師群操刀服裝步上紅毯，引發粉絲歡呼。
蔣萬安致詞時宣布，將邀請國手們作為北市運動大使，協助培養基層人才；並終生享有北市各運動中心免費入場優惠，現場還贈送機票造型、為期4年無限次數免費搭乘記名悠遊卡。
他表示，慶祝黃金羽球男雙「麟洋配」創下奧運金牌連霸成就，王齊麟、李洋母校北市中山國中門口前道路取別名為「麟洋路」，期望將台灣人拚戰精神深植每個人民心中。
台北市體育局指出，北市共有15名選手代表國家出戰2024巴黎奧運，戰果豐碩、捷報頻傳，王齊麟（羽球男雙）、李孟遠（射擊）、唐嘉鴻（競技體操）、吳詩儀（拳擊）一舉摘下1金3銅。
另外，王冠閎（游泳）、林昀儒（桌球）、鄭怡靜（桌球）、黃筱雯（拳擊）、甘家葳（拳擊）、曹家宜（網球）、葉宏蔚（羽球）、 李佳馨（羽球）、韓安齊（游泳）、陳弈通（擊劍）、孫振（霹靂舞）也都有振奮人心的精彩表現。（編輯：戴光育）1130816
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