致敬王齊麟李洋奧運精神 北市發起中山國中前增別名「麟洋路」

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（中央社記者陳怡璇台北16日電）巴黎奧運羽球男雙金牌「麟洋配」王齊麟、李洋都是北市中山國中校友，市長蔣萬安今天宣布，中山國中前的復興北路361巷將增別名「麟洋路」；北市府表示，已照要點進行程序。

奧運落幕不久，北市今天舉辦奧運英雄派對，設籍北市的選手出席，也包含羽球男雙金牌「麟洋配」王齊麟。

蔣萬安出席奧運英雄派對致詞表示，王齊麟、李洋都是中山國中畢業，今天也有很多中山國中學生早早卡位一睹大學長風采。

蔣萬安也宣布，中山國中前的道路將新增別名「麟洋路」，盼奮戰到最後一刻的精神深植人心。

北市府補充，「麟洋路」為復興北路361巷，依照「台北市巷弄及廣場別名訂定要點」規定，市府發起後要獲1/5當地居民連署，之後開府內評審會，結論還要再獲1/2當地居民連署通過，所以還需要一些時間。

北市府表示，已啟動相關程序，這也是該要點自民國102年訂定、104年修正後首次啟用。

北市府說，正式路名仍是「復興北路361巷」，市府會依照要點討論地標的規劃與布置。

根據北市巷弄及廣場別名訂定要點規定，巷、弄及廣場別名，除依規定設立標示牌，不加註於道路指示標誌及戶籍謄本、門牌證明等市政府及所屬機關核發的公文書及相關表格。（編輯：蕭博文）1130816

為慶祝2024巴黎奧運台灣代表團再創佳績，台北市政府16日在信義區香堤大道廣場舉辦「奧運英雄時尚派對」，羽球男雙金牌得主王齊麟（圖）身穿由2024台北時裝週設計師操刀的服裝登上紅毯。中央社記者張新偉攝 113年8月16日