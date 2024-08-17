綠委質疑蔣萬安設麟洋路矯情 藍委稱勿政治口水

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（中央社記者郭建伸、劉冠廷台北17日電）台北市府擬將中山國中前巷道增別名「麟洋路」，致敬奧運羽球男雙金牌。民進黨團幹事長吳思瑤指出，蹭熱度剛好就好，過頭實在矯情，全台灣有196條中正路，蔣萬安敢更名嗎。國民黨立委李彥秀表示，這時候最不需要的，就是政治口水破壞國內難得的團結。

巴黎奧運羽球男雙金牌「麟洋配」王齊麟、李洋都是北市中山國中校友，台北市長蔣萬安宣布，中山國中前的復興北路361巷將增別名「麟洋路」。北市府表示，已照「台北市巷弄及廣場別名訂定要點」進行程序。

吳思瑤今天指出，此舉大搞威權崇拜，蔣介石治台時期還利用道路命名來作為「政治恩寵」工具，例如「林森南北路」是以接替蔣介石擔任國府主席的林森來命名，士林區「雨農路」則是以特務頭子戴笠字號而命名。

吳思瑤提到，上一次政治人物操作道路更名的就是連勝文，2014參選台北市長為了鞏固基本盤，宣布當選後將把「市府路」改為「經國路」，但曾任蔣經國秘書的宋楚瑜第一時間跳出來反對，因為「經國先生不喜歡個人崇拜」。

吳思瑤強調，國民黨利用領袖人名或中國地名，來置入基於統治需求的政治效果，這種威權遺物迄今仍盤踞台灣社會，在追求轉型正義的今日，早該翻頁甚至平反，偏偏蔣萬安還在搞「麟洋路」這種粗劣的政治操作，就算是別名也大可不必。

國民黨立委李彥秀受訪回應，麟洋配是中華隊第一個雙奧運金牌得主，是台北之光、台灣英雄，相信大家都希望用各種方式榮耀選手的努力，全面提升運動產業發展，鼓勵國人運動，擴大運動參與量，才能由下而上，培育頂級運動人才。（編輯：張若瑤、林克倫）1130817