柯文哲政治獻金案 綠勸：誠實是最好方法

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（中央社記者林敬殷台北16日電）台灣民眾黨主席柯文哲政治獻金風波持續延燒，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，事實只有一個，奉勸柯文哲及民眾黨身為當事人，很多說法都經不起考驗，誠實是最好的方法，也不要東扯西扯，應懇切地面對帳目不清，全面檢視。

吳思瑤上午在立法院舉行輿情回應記者會。

民眾黨在選前1週申報1筆新台幣96萬餘元的餐費，引發外界譁然，民眾黨發言人吳怡萱反指前總統蔡英文也申報過類似帳目。

吳思瑤指出，民眾黨不要急切地為自己涉及的帳目不實甩鍋、轉移焦點，民進黨有任何1張發票是吃一頓便飯就高達96萬元嗎？有發生960元加110元，2張發票誤填為1張的離譜事情嗎？

吳思瑤表示，民眾黨現在應懇切面對帳目不清，全面檢視，誠實是最好的方法，不要東扯西扯，還要扯民進黨下水，企圖圍魏救趙轉移焦點，大家都看得非常清楚，政治意圖大於一切。

至於民眾黨另被爆出，花900萬餘元買宣傳面紙，吳思瑤提到，這幾天陸續被爆料很多民眾黨競選期間的花費，手筆之大，出手之闊綽，辦理之不合理，都可以成為台灣選舉史上記上一筆。

吳思瑤說明，民眾黨的選舉支用方式，真的有別於其他政黨，也有別於過去的經驗法則，非常不合理的特殊花費，非常怪誕，真相只有民眾黨人清楚。

吳思瑤表示，孫悟空有72變，民眾黨對於政治獻金、財務作為的說法，也是每天1變，湊一湊應該也會有72變，包括所謂的小草咖啡廳，到底是誰說要開公司，意圖、發動者是誰，到現在已經第3變，陳佩琪跟柯文哲的說法也兜不攏。

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吳思瑤強調，事實真的只有一個，現在已進入司法檢調調查過程，有違法之虞部分，就尊重檢調進行的必要作為，她奉勸柯文哲、陳佩琪，以及民眾黨相關人士，截至目前為止，民眾黨的很多說法經不起檢驗。

吳思瑤指出，民眾黨現在進入全黨大切割、大甩鍋的階段，沒有人願意扛責任，出事了，出包了，就甩鍋說不知情，柯文哲擔任過2任的台北市長，參選過總統，也輔選過無數人，早不是政治素人，用識人不明撇清責任，社會是越看越反彈。（編輯：張若瑤）1130816