民眾黨立委拋修憲廢監院 綠委質疑挾怨報復

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（中央社記者王揚宇台北28日電）台灣民眾黨主席柯文哲陷政治獻金申報不實、京華城案等風波，有媒體報導指出，民眾黨立委張啓楷稱下會期要修憲廢監察院、砍預算，引發討論。民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，修憲是何其嚴肅的課題，不應拿來做為挾怨報復的政治作為。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、副幹事長洪申翰今天先後在立法院接受媒體聯訪。媒體提問，有報導稱柯文哲涉京華城案等爭議講不清楚情況下，張啓楷卻上直播節目提及監察院成效不彰，因此要修憲廢監察院、砍預算，外界解讀這是挾怨報復。

洪申翰回應，這樣的行為讓人質疑在挾怨報復，因為在民眾黨的政治獻金弊案，一開始是透過監察院的網站跟公開資訊平台，外界才知道其中貓膩，而在民眾黨支持度大跌下，一刀揮向監察院，「這真的是憲政改革嗎，民眾黨真的是出於對民主憲政的善意，還是一種報復心態。」

吳思瑤表示，監察院是憲政機關，監察權也是憲法明定，相關的權力運作行使都有明確依據，而監察院依據政治獻金法，進行所有不分黨派公職人員選舉獻金的相關管理，何錯之有，而且監察院基於調查各行政部門有無缺失，啟動台智光、京華城等案子的調查，這也是依憲法所明定的職權來行使，何錯之有。

吳思瑤質疑，今天民眾黨不學好，硬要跟國民黨一樣，當憲法法庭審理國會擴權法案，就要為難司法院的預算、對大法官的權限下手，而現在監察院依法所執行的各項職權，正因為民眾黨涉案、柯文哲恐涉及不法行為，因此民眾黨要砍監察院的預算，甚至要修憲廢除監察院。

吳思瑤認為，修憲是何其嚴肅的課題，修憲也不應當拿來做為挾怨報復，或是先射箭再畫靶的政治行為，如果民眾黨為了廢監察院，就是為了要護航民眾黨的一黨之私、為了包庇柯文哲的一人利益，這種為修憲而修憲，民眾難以接受，也是錯誤的憲政操作。

此外，媒體詢問，前桃園市長鄭文燦疑涉貪遭桃園地檢署起訴求處有期徒刑12年，民進黨廉政會日前已將鄭文燦停權3年。吳思瑤說，從鄭文燦涉案，民進黨便快速予以停權，彰顯出民進黨是講究紀律也有清楚制度的民主政黨，反觀其他政黨，有涉及不法的從政人員，請問國民黨、台灣民眾黨的黨內處理，有像民進黨如此明快、如此講究紀律嗎。

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對於民進黨立委林宜瑾、國民黨立委鄭天財的國會辦公室先後遭檢調搜索，吳思瑤說，檢調依職權行使必要作為，予以尊重，黨團也不會用政治力去未審先判，希望立法院早日恢復寧靜。

另外，針對賴政府就職滿100天，吳思瑤今天受訪再度提及，府、院、黨、黨團就像一台車的4個輪子，缺一不可，也需要緊密合作，而立法院新會期即將開議，民生優先、朝野合作是民進黨團在新會期的重要基本立場。（編輯：林淑媛）1130828