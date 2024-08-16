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柯文哲競選經費申報 議員指恐謊報130筆計程車費

2024/8/16 14:19（8/16 15:11 更新）
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民眾黨主席柯文哲。中央社記者徐肇昌攝 113年8月12日
民眾黨主席柯文哲。中央社記者徐肇昌攝 113年8月12日
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（中央社記者劉建邦台北16日電）北檢偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金申報案，北市議員顏若芳今天說，柯文哲競選總統經費申報資料有130筆計程車的車號，未列於公路局監理服務網內，質疑可能以假車號謊報支出。

台北地檢署追查柯文哲政治獻金申報案，會計師端木正、木可董事長李文娟被約談後交保。民進黨台北市議員顏若芳今天透過群組表示，調資料發現，柯文哲競選經費有130筆計程車車費有問題。

顏若芳指出，柯文哲競選總統經費支出申報的計程車車資，都有列出每輛車號，經把逐筆車號輸入至交通部公路局監理服務網「有效計程車查詢」確認，有130筆出現問題。

她說，130筆有問題資料，包含68筆「不屬於計程車」、29筆「無此車牌」、33筆是在交易日期前就已報廢繳銷或撤銷。

顏若芳表示，經詢問公路局及台北市政府公共運輸處查證，證實公路局「有效計程車查詢」，可查詢一般計程車及多元計程車車牌號碼資料，代表柯文哲申報130筆計程車車資恐是「幽靈計程車費」。

她說，依公路法規定，經營計程車業要依法申請，沒有或非屬白底紅字計程車牌或已報廢繳銷的計程車就是非法，此事詭異點就是如何拿到這些可能違法且造假車牌。

顏若芳指出，若申報計程車牌號涉造假，柯文哲可能觸犯使公務員登載不實罪，若以非法途徑取得大量車牌，可能觸犯個人資料保護法，130筆以上計程車資料，已非帳務瑕疵、誤報可帶過，呼籲應盡速對外說清楚。（編輯：李錫璋）1130816

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