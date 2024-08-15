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柯文哲政治獻金案 端木正100萬、李文娟150萬交保

2024/8/15 08:21（8/15 10:28 更新）
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台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，14日指揮調查局兵分7路搜索會計師端木正所屬事務所、木可、時樂公司等處，14日晚間將柯文哲競總財務長李文宗（前中）、會計師端木正（後右）移送北檢複訊。中央社記者裴禛攝 113年8月15日
台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，14日指揮調查局兵分7路搜索會計師端木正所屬事務所、木可、時樂公司等處，14日晚間將柯文哲競總財務長李文宗（前中）、會計師端木正（後右）移送北檢複訊。中央社記者裴禛攝 113年8月15日
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（中央社記者林長順台北15日電）北檢偵辦柯文哲政治獻金案，昨天約談會計師端木正、木可董事長李文娟等6人，檢察官認為端木正、李文娟涉偽造文書罪，諭令各100萬元、150萬元交保，均限制出境、出海及電子監控。

檢察官原本諭令端木正新台幣200萬元交保，後來降保為100萬元。

另外，木可公司助理何璦廷新台幣50萬元交保，柯文哲競總財務長李文宗、端木正助理陳韋瑄、尼奧及時樂負責人戴利玲均請回。

監察院日前公布2024總統候選人申報的會計報告書，柯文哲的政治獻金申報中有3筆支出被時樂、尼奧公司指出並未收取費用，總金額為916萬元；另外，有多筆政治獻金授權轉入木可公關公司，其中有4筆金流不明，金額達1300萬元。

柯文哲當時的競選團隊12日開記者會澄清指出，經調查後發現，共有17筆漏報、誤報，原因是財務部委託的會計師端木正因「時間來不及」，擅自將漏報金額約1817萬餘元自行調節至時樂、尼奧與木可等公司，且未告知競選團隊。

端木正則透過聲明表示，關於柯文哲政治獻金申報案，會計師提供的簽證服務，均依法令規定處理，相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白。

台北地檢署12日主動分他字案，由檢肅黑金專組檢察官唐仲慶偵辦。台灣基進、國民黨台北市議員鍾小平同時告發柯文哲及妻子陳佩琪、李文宗、李文娟、端木正等人涉嫌違反政治獻金法、刑法偽造文書、背信、洗錢防制法等罪。

檢察官向監察院調閱相關資料後，昨天指揮調查局北機站兵分7路搜索端木正所屬精華會計師事務所、木可、尼奧、時樂等公司，以及李文娟、端木正等人住處，並約談李文娟、端木正、李文宗、戴利玲、何璦廷、陳韋瑄等6人到案。

檢調搜索位於台玻大樓的木可公司時，並未搜索同棟大樓的民眾黨部和柯文哲辦公室，但民眾黨主動提交6箱競選時期憑證，希望交給檢方釐清真相。（編輯：陳政偉）1130815

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，14日指揮調查局北機站兵分7路搜索會計師端木正所屬事務所、木可公司等處，15日凌晨12時許將木可董事長李文娟（右）移送北檢複訊。中央社記者裴禛攝 113年8月15日
台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，14日指揮調查局北機站兵分7路搜索會計師端木正所屬事務所、木可公司等處，15日凌晨12時許將木可董事長李文娟（右）移送北檢複訊。中央社記者裴禛攝 113年8月15日
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柯文哲政治獻金案 檢調漏夜偵訊李文娟、端木正
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