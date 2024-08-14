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柯文哲政治獻金風波 國民黨盼民眾黨盡速度過難關

2024/8/14 15:37（8/14 22:31 更新）
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（中央社記者劉冠廷台北14日電）台灣民眾黨主席柯文哲遭質疑總統大選政治獻金申報不實，北檢今天指揮調查局人員發動搜索，國民黨文傳會主委李彥秀表示，希望民眾黨面對最近的政治獻金風波，能盡速釐清，捍衛自己權利，也期待能盡速度過難關。

李彥秀下午在國民黨中常會後受訪表示，在野未來在立院的合作，仍非常堅定也不會有任何退縮，尊重且支持民眾黨就法律層面極力爭取權益，每個政黨都有高潮低潮，期待民眾黨盡速釐清、度過難關。

李彥秀也說明，對於民眾黨內部的不同意見溝通都尊重，藍白合已翻過一大篇，政黨應該往前走，面對現在的難關跟挑戰，期望民眾黨無論在法律層面上，或是對於支持者信任度上，都能堅定盡速度過難關。她強調，藍白勢必要在立法院合作，才能好好監督傲慢的民進黨、執政團隊。

至於是否有中常委在中常會上表達應聲援民眾黨，李彥秀回應，黨內有不同聲音跟意見都會蒐集，也會做內部意見了解跟溝通，對於民眾黨的狀況，檢方還在調查當中，尊重民眾黨、柯文哲在法律層面的爭取。（編輯：林興盟、張若瑤）1130814

#台灣民眾黨
#李彥秀
#柯文哲
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國民黨文傳會主委李彥秀（圖）14日在國民黨中常會後受訪表示，希望民眾黨面對最近的政治獻金風波，能盡速釐清，捍衛自己權利，也期待能盡速度過難關。中央社記者謝佳璋攝　113年8月14日
國民黨文傳會主委李彥秀（圖）14日在國民黨中常會後受訪表示，希望民眾黨面對最近的政治獻金風波，能盡速釐清，捍衛自己權利，也期待能盡速度過難關。中央社記者謝佳璋攝　113年8月14日
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