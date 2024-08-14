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柯文哲捲政治獻金爭議 藍：若屬實將影響在野戰力

2024/8/14 11:48（8/14 15:43 更新）
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（中央社記者劉冠廷台北14日電）民眾黨主席柯文哲近日遭指總統大選政治獻金申報不實。國民黨文傳會主委李彥秀今天表示，這事件到底是烏龍還是事實，有待檢調釐清。如果是事實，對民眾黨衝擊非常大，也會影響到整體在野黨的共同監督力道和戰力。

針對柯文哲遭質疑總統大選政治獻金申報不實一事，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天在接受廣播專訪時指出，柯文哲受重傷對國民黨不是好消息，因為這讓藍白在2026年、2028年選舉合作的機率降低很多，他也為國民黨未來的前景感到非常悲觀。

李彥秀今天在受訪時提到，蕭旭岑的擔心不是沒有道理，不過，台灣的政治變化太快，現在真的說不準，她認為2026或是2028藍白能否合作，最重要的關鍵有3點，包括未來3年半立法院的在野合作氛圍、民眾黨內部的路線之爭，以及大選前的整體政治氛圍。

李彥秀也強調，柯文哲的政治獻金事件到底是烏龍還是事實，有待檢調釐清，如果是烏龍，就有機會短空長多，但如果是事實，對民眾黨衝擊非常大，也會影響到整體在野黨的共同監督力道和戰力。

李彥秀表示，希望柯文哲能盡速對整個事件配合調查，主動提供更多資料來釐清，讓在野監督的力道能發揮到極致，這是對立法院下會期的期望。（編輯：林淑媛、張若瑤）1130814

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