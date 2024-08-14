柯文哲致函民眾黨員說明政治獻金申報風波 坦言用人不當責無旁貸

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（中央社記者郭建伸台北14日電）民眾黨主席柯文哲陷政治獻金申報不實風波，他今天下午寄出一封信給民眾黨員，坦言在這次事件中識人不明、用人不當，他會深刻檢討並改正過失。他說，讓許多支持者感到擔憂與失望，身為黨主席，責無旁貸。

民眾黨政治獻金申報風波延燒多日，許多原本支持者感到焦慮失望，柯文哲下午寄出一封信給民眾黨員說明來龍去脈。

柯文哲指出，上週競選期間的合作廠商指控他們在監察院的政治獻金申報不實，他非常訝異，在週末假日立即召集過去競選團隊的相關成員向會計師確認，逐筆核對每一筆金流跟收支憑證，結果發現所有的支出都有相對應的發票，都用在選舉事務上，沒有流入個人口袋。

柯文哲指出，但監察院網站上卻有超過新台幣1800萬元的金額被漏登、誤登，原因是會計師未告知競選團隊，擅自調節差額，競總財務部門也未做確認，才會造成後續問題。

柯文哲指出，民眾黨會配合監察院陸續補正資料，今天早上調查局執行公務，民眾黨也主動提供大選收支相關憑證，期盼真相會水落石出。

柯文哲表示，2024年這場總統大選，是民眾黨第一次面對如此龐大規模的選舉，的確缺乏專業團隊，但不該因陋就簡，把重要業務委外處理，也沒有再重複查核，他們也有責任。

柯文哲表示，在這次事件中，承認識人不明、用人不當，會深刻檢討並改正過失；許多支持者感到擔憂與失望，身為黨主席，責無旁貸，今天中央委員會，時任競選總幹事黃珊珊主動請辭黨職，李文宗、端木正及黃珊珊3人皆移送中評會議處。

柯文哲強調，他非常重視每一筆小額捐款，因為有黨員，他們才能撐到選戰最後；民眾黨從錯誤中學習，持續反省改進。柯文哲向黨員承諾，不會被這次的挫折擊垮，會繼續努力、繼續前進。

民眾黨中央委員會結束後，柯文哲準備搭車離開民眾黨中央黨部。由於台北市在午後下起傾盆大雨，現場媒體一陣追堵慌亂。媒體詢問是否會覺得冤枉，是否是政治追殺。柯文哲說，「不會啦、不會啦」。

媒體追問，是否會覺得檢調偵辦速度太快。柯文哲未正面回應，僅表示希望媒體好好躲雨。（編輯：蘇龍麒）1130814