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檢調搜索木可辦公室 民眾黨：沒搜黨部及柯辦 已提交6箱憑證

2024/8/14 13:27（8/14 22:10 更新）
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台灣民眾黨主席柯文哲遭質疑總統大選政治獻金申報不實。民眾黨副祕書長許甫（圖）14日中午受訪表示，民眾黨已主動提交6箱憑證，盼檢方能盡速釐清真相。中央社記者謝佳璋攝 113年8月14日
台灣民眾黨主席柯文哲遭質疑總統大選政治獻金申報不實。民眾黨副祕書長許甫（圖）14日中午受訪表示，民眾黨已主動提交6箱憑證，盼檢方能盡速釐清真相。中央社記者謝佳璋攝 113年8月14日
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（中央社記者郭建伸台北14日電）民眾黨陷政治獻金申報不實風波，北檢今天指揮調查局人員前往台玻大樓搜索，至中午後離開。民眾黨副秘書長許甫受訪表示，搜索部分不含民眾黨部和柯文哲辦公室，但民眾黨主動提交6箱憑證，盼能釐清真相。

台灣民眾黨主席柯文哲遭質疑總統大選政治獻金申報不實，民眾黨發言人吳怡萱上午在北檢證實，北檢指揮調查局人員搜索在台玻大樓的柯文哲辦公室，因此延後對會計師端木正提告。

檢調人員今天上午9點多就抵達台玻大樓，直到12時22分左右才離開。據了解，檢調人員進入的是位於2樓的木可公司辦公室，離去時除帶走木可公司員工資料外，還搬走6箱文件，最後前往地下室搭車離去。

許甫受訪指出，調查局北機組基於政治獻金案搜索，搜索部分不包含民眾黨黨部，也不包含柯文哲的辦公室，但民眾黨主動提交6箱競選時期憑證，希望交給檢方釐清真相。

媒體詢問，檢方是否只調查木可。許甫回應，他不能幫檢方回答調查行動，但民眾黨沒有遭到搜索。

許甫說，競選團隊這幾天一直在清查憑證，因此稍早也花較多時間跟調查局說明，但他不了解會計師端木正的事務所是否被搜索。

媒體詢問是否擔心黨主席柯文哲及立委黃珊珊遭檢調約談，許甫則說，他們希望儘速釐清真相，在最快時間釐清政治獻金如何短報、漏登、誤載。

媒體追問，是否認為檢調太快出動有國家機器涉入嫌疑，許甫表示，他不評論司法行動。（編輯：林淑媛）1130814

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