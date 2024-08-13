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政治獻金風波黃珊珊李文宗自請調查 民眾黨：中評會依規定辦理

2024/8/13 16:39（8/14 16:48 更新）
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民眾黨主席柯文哲（右）坦承政治獻金申報有瑕疵，12日在台北舉行記者會說明，時任競總財務長李文宗（左）表示，出現短差跟漏報，自己會負起完全責任，李文宗並鞠躬向支持者道歉。中為時任競選總幹事黃珊珊。中央社記者徐肇昌攝 113年8月12日
民眾黨主席柯文哲（右）坦承政治獻金申報有瑕疵，12日在台北舉行記者會說明，時任競總財務長李文宗（左）表示，出現短差跟漏報，自己會負起完全責任，李文宗並鞠躬向支持者道歉。中為時任競選總幹事黃珊珊。中央社記者徐肇昌攝 113年8月12日
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（中央社記者范正祥台北13日電）民眾黨主席柯文哲的總統大選政治獻金申報惹議，時任競選總幹事黃珊珊和競總財務長李文宗的責任受關注。民眾黨發言人吳怡萱今天受訪表示，黃珊珊和李文宗都是民眾黨員，已經自請調查，中評會都會依規定辦理。

柯文哲捲入政治獻金風波，時樂、尼奧公司指有3筆約新台幣900多萬元的申報支出不存在且未收到款項，民眾黨將帳目錯誤的原因指向委任的會計師端木正擅自調節，端木正則聲明表示，關於柯文哲政治獻金申報案，會計師提供的簽證服務，均依法令規定處理，相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白。

吳怡萱今天接訪媒體聯訪時說，一般大眾還有許多誤解，甚至今天早上看到端木正放話說公親變事主，這件事情讓人非常不能接受。

對於外界質疑柯團隊與端木正雙方說法對不上，吳怡萱指出，還原查帳的過程，第一時間在尼奧和時樂發聲明之後，團隊非常緊張的要跟端木正了解到底有沒有這900多萬元的憑證，這也是大家現在非常想知道的，因此第一時間就致電會計師。端木正一開始說是他作帳錯誤有瑕疵，但是越聽越奇怪，因此團隊就全面清查，在全面清查的當天其實有非常多人，端木正帶著助理就坐在旁邊，一邊納涼一邊說風涼話，真正在查帳的人才發現原來有這麼多的錯誤。

吳怡萱指出，所謂的錯誤，就是昨天記者會所說的錯誤，包含查到明明有500萬元的發票，但是卻沒有登載在政治獻金申報的網站上面，明明發票裡面寫的是400萬元，結果卻登350萬元，非常不能理解。這時端木正完全沒有做出任何的解釋，也沒有做出任何的說明，再問他到底為什麼會出現這些差額，端木正自己親口說出因為在登打之後出現差額，監察院要求做相關補正，他就擅自調節了這些差額，也就是說這900多萬元都是他憑空捏造出來的。

吳怡萱表示，「端木正當場說出來，現場所有人都聽到了，而且我們是有證據的，他自己說出他擅自調節了這些錢」，也就是說請大家不要再問說這900多萬元到底跑去哪裡了，900多萬元錢都在，但是會計師擅自調節了這些錢灌到了廠商身上。

吳怡萱指出，900多萬元就是眾多差額裡面被會計師灌到廠商的，其實是其他筆的款項，是有支出有憑證的，錢沒有落到任何人的口袋裡。有國民黨議員亂講話，說錢進到了幕僚的口袋，民眾黨會保留法律追訴權，針對會計師也不排除會有後續的法律行動。

她說，民眾黨現在正在進行第二階段的清查，也就是從金額10萬元開始往上清查，到底有沒有真正有支出、有收據、有憑證，但是卻被會計師因為粗心、便宜行事，所以誤報、漏報給監察院，這就是事情的真相。

此外，媒體聯訪時詢問，發生總統大選政治獻金申報帳目錯誤，黃珊珊和李文宗的責任。吳怡萱說，黃珊珊和李文宗都是民眾黨員，在這次事件上有相對應的責任，都已經自請調查，中評會都會依規定辦理。（編輯：林興盟）1130813

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