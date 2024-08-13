政治獻金帳目錯誤 柯文哲：直接叫律師告端木正

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（中央社記者范正祥台北13日電）民眾黨主席柯文哲陷政治獻金申報不實風波，柯團隊與委任的會計師端木正對帳目錯誤的原因說法不一。柯文哲今天被問到是否會親自找端木正對質時說，「直接叫律師告他（端木正）就好」。

外界近來質疑柯文哲的總統大選政治獻金申報不實，當時的競選團隊昨天開記者會表示，共有17筆漏報、誤報，是財務部委託的會計師端木正因「時間來不及」，擅自將漏報金額約新台幣1817萬餘元自行調節至時樂、尼奧與木可等公司，且未告知競選團隊。

記者會結束後，端木正透過聲明表示，關於柯文哲政治獻金申報案，會計師提供的簽證服務，均依法令規定處理。

柯文哲今天上午出門時，被問到端木正是否說謊時表示，「我們會找財務長跟他（端木正）對質」。隨後，柯文哲搭車前往中央黨部開會，再次受訪，談到是否會親自找端木正對質時說，「直接叫律師告他（端木正）就好」。

此外，時任柯文哲競總副總幹事陳智菡今天在臉書發文批評端木正「比無良還糟的，是做錯事害死人，還繼續說謊」。

陳智菡還原10日查帳的情形指出，柯文哲與時任競總總幹事、立委黃珊珊確實不在現場，因為柯文哲當天另有會議，委請時任競選辦公室主任周榆修督導，再加上競選團隊的另外一名會計，總計有8人，查出假帳來的，不是端木正和他的助手，端木正坐在旁邊，一路看著大家找出他做的假帳。

陳智菡指出，11日下午2時，請端木正到中央黨部，由她向大家匯報隔天記者會的方向和內容，並且當面詢問端木正，理解有沒有錯誤之處，儘管對方回應「基本上智菡說的沒有錯啦」，但端木正也準備簡報替自身辯駁，承認擅自調節，理由是時間太趕、「會計師合法調節」、「監察院系統很難用」，還有推給助手，「因為臨時人員經驗不足，所以不小心key錯嘛」。

她指出，端木正的這些說法被現場所有人打臉，端木正把認為短差的2000多萬元，分成9筆帳目核銷，其中一筆灌到尼奧公司的216萬4311元，精確到個位數，怎麼可能是誤登，重點是也沒有假發票，完全是憑空捏造。

陳智菡表示，端木正數度辯稱「因為那時候我們所有的人力都投入在收入面，我們沒有任何人力來做支出面」、「因為電腦裡的筆數實在太多了，沒有辦法一個一個去對」，端木正還突然情緒激動說，「因為你們一直催著我們趕快做結案啊」。

她表示，為什麼會計師做假帳，還可以講得這麼理直氣壯。

至於為什麼沒有邀請端木正參加昨天的記者會，陳智菡指出，柯團隊是被害的一方，而端木正一直想合理化自己的行為，競選團隊必須先把事實如實向社會交代，而不是讓他在記者會繼續狡辯，「我們也一度期待，身為一個執業會計師，可以站出來召開記者會，誠實面對媒體、面對大眾」。（編輯：翟思嘉）1130813