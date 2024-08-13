柯文哲政治獻金疑雲 北檢向監察院調取資料

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（中央社記者謝幸恩台北13日電）台灣民眾黨主席柯文哲遭質疑總統大選政治獻金申報不實，北檢已分案偵辦中，並已向監察院調取相關政治獻金資料，釐清案情。

監察院日前公布2024總統候選人申報的會計報告書，柯文哲的政治獻金申報中有3筆支出被廠商指出並未收取費用，總金額為新台幣916萬元；另外，有多筆政治獻金授權轉入木可公關公司，但其中有4筆金流不明，金額高達1300萬元。

柯文哲昨天與時任競選總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡、財務長李文宗召開記者會。陳智菡表示，會計師端木正將約1817萬餘元自行調節至時樂、尼奧與木可等公司，漏報、誤報共17筆。柯文哲說，所有支出都有憑證，沒有跑到任何人口袋。黃珊珊表示，民眾黨會配合監察院調查，並將依法追究會計師責任。

會計師端木正昨天發出聲明表示，關於政治獻金申報所提供簽證服務均依法處理，相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相。

為此，台北地檢署昨天主動簽分「他字案」偵辦本案，另接獲國民黨籍台北市議員鍾小平、台灣基進等相關刑事告發，案由為偽造文書、背信等罪。據了解，北檢已向監察院調取政治獻金資料，積極偵辦中，以釐清案情。（編輯：李淑華）1130813