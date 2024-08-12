本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
柯文哲政治獻金案
新聞專題
柯文哲政治獻金案25/46
首頁 / 政治

政治獻金風波 柯文哲：讓支持者擔心焦慮很慚愧

2024/8/12 22:51（8/13 10:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民眾黨主席柯文哲（圖）近日遭指總統大選政治獻金申報不實，另有廠商稱未收到款項等。柯文哲12日下午在台北舉行記者會對外說明。中央社實習記者林意芸攝 113年8月12日
民眾黨主席柯文哲（圖）近日遭指總統大選政治獻金申報不實，另有廠商稱未收到款項等。柯文哲12日下午在台北舉行記者會對外說明。中央社實習記者林意芸攝 113年8月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北12日電）民眾黨主席柯文哲陷政治獻金申報不實風波，他今天晚上坦言，心中最難過的是許多支持者的心情一定在洗三溫暖，讓支持者擔心焦慮，他感到很慚愧；若重來一次，記帳跟查帳不該同一組人，且要重複確認帳目。

外界近來質疑柯文哲的總統大選政治獻金申報不實，並在今天開記者會澄清。時任競選副總幹事陳智菡指出，經調查後發現，共有17筆漏報、誤報，原因是財務部委託的會計師端木正因「時間來不及」，擅自將漏報金額約新台幣1817萬餘元自行調節至時樂、尼奧與木可等公司，且未告知競選團隊。

柯文哲晚間與民眾黨立委黃國昌一起直播，除闡述內心想法，也安撫支持者情緒。黃國昌詢問，當第一時間得知是會計師沒有逐筆繕打時，是什麼想法。

柯文哲表示，其實很很無言，因為他自己沒拿錢，第1次聽到消息時想說怎麼可能，內心有閃過想法，「是我們被會計師污錢？還是我們財務部污錢？還是兩個聯合起來污錢？」

柯文哲說，後來就請民眾黨秘書長周榆修跟黨團主任陳智菡逐筆查，隨即就發現有好幾百萬元支出，雖有憑證但沒輸進去申報資料。

黃國昌詢問，整個過程民眾黨犯下最嚴重錯誤為何。柯文哲表示，就像「瑞士乳酪」理論，每個地方都有洞，光線就穿過乳酪。

柯文哲指出，因為選舉只有半年，競總員工很精簡，可以委外的工作就委外，如果重來一遍，競總團隊應多部署一些人，核心業務要保留在團隊內，只有少部分工作委外。

柯文哲表示，原想說花錢請會計師處理好憑證，但犯了一個錯誤，記帳跟查帳不該同一組人，過程中不僅識人不明，最後財務部也沒有重複確認支出項目。

柯文哲表示，財務部一直以為監察院只關心政治獻金進帳部分，因為進帳有18萬筆，就很認真查收入部分，到最後看差多少錢，就灌入大筆金額到支出項目，結果廠商因為會被扣所得稅，一定會跳腳。

柯文哲說，他心中最難過的是，許多支持者最近的心情一定在洗三溫暖，還是要跟支持者道歉，內部作業不好，有改善空間，讓支持者擔心焦慮，他感到很慚愧。

此外，周榆修今天透過直播表示，不只是會計師嚴重出錯，包含競總財務長李文宗也沒有善盡責任，由於李文宗具黨員身分，所以將會被送到中評會；至於時任競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊也已經自請處分，會送到中評會。（編輯：楊凱翔）1130812

（中央社製表）
（中央社製表）
#周榆修
#陳智菡
#黃國昌
#民眾黨
#李文宗
#柯文哲
#黃珊珊
#財務部
#端木正
延伸閱讀
端木正稱政治獻金申報均依法處理 民眾黨：他親口承認調節差額柯文哲：所有競選支出都有憑證 沒有跑到任何人口袋[影]柯文哲演唱會獲利77萬查不到 民眾黨稱非募款遭質疑李文宗為政治獻金疏漏致歉 黃珊珊：追究會計師責任柯文哲政治獻金疑雲 北檢向監察院調取資料
柯文哲
柯文哲政治獻金案 北檢約談被告木可董事長李文娟、會計師端木正柯文哲致函民眾黨員說明政治獻金申報風波 坦言用人不當責無旁貸
黃國昌
政治獻金帳目錯誤 黃國昌：會計師犯錯還卸責沈伯洋：被統戰名單不等同第五縱隊 不能混為一談
柯文哲政治獻金案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
柯文哲政治獻金風波 利安達澄清與蒔間公司關係
172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：