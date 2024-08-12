政治獻金風波 柯文哲：讓支持者擔心焦慮很慚愧

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（中央社記者郭建伸台北12日電）民眾黨主席柯文哲陷政治獻金申報不實風波，他今天晚上坦言，心中最難過的是許多支持者的心情一定在洗三溫暖，讓支持者擔心焦慮，他感到很慚愧；若重來一次，記帳跟查帳不該同一組人，且要重複確認帳目。

外界近來質疑柯文哲的總統大選政治獻金申報不實，並在今天開記者會澄清。時任競選副總幹事陳智菡指出，經調查後發現，共有17筆漏報、誤報，原因是財務部委託的會計師端木正因「時間來不及」，擅自將漏報金額約新台幣1817萬餘元自行調節至時樂、尼奧與木可等公司，且未告知競選團隊。

柯文哲晚間與民眾黨立委黃國昌一起直播，除闡述內心想法，也安撫支持者情緒。黃國昌詢問，當第一時間得知是會計師沒有逐筆繕打時，是什麼想法。

柯文哲表示，其實很很無言，因為他自己沒拿錢，第1次聽到消息時想說怎麼可能，內心有閃過想法，「是我們被會計師污錢？還是我們財務部污錢？還是兩個聯合起來污錢？」

柯文哲說，後來就請民眾黨秘書長周榆修跟黨團主任陳智菡逐筆查，隨即就發現有好幾百萬元支出，雖有憑證但沒輸進去申報資料。

黃國昌詢問，整個過程民眾黨犯下最嚴重錯誤為何。柯文哲表示，就像「瑞士乳酪」理論，每個地方都有洞，光線就穿過乳酪。

柯文哲指出，因為選舉只有半年，競總員工很精簡，可以委外的工作就委外，如果重來一遍，競總團隊應多部署一些人，核心業務要保留在團隊內，只有少部分工作委外。

柯文哲表示，原想說花錢請會計師處理好憑證，但犯了一個錯誤，記帳跟查帳不該同一組人，過程中不僅識人不明，最後財務部也沒有重複確認支出項目。

柯文哲表示，財務部一直以為監察院只關心政治獻金進帳部分，因為進帳有18萬筆，就很認真查收入部分，到最後看差多少錢，就灌入大筆金額到支出項目，結果廠商因為會被扣所得稅，一定會跳腳。

柯文哲說，他心中最難過的是，許多支持者最近的心情一定在洗三溫暖，還是要跟支持者道歉，內部作業不好，有改善空間，讓支持者擔心焦慮，他感到很慚愧。

此外，周榆修今天透過直播表示，不只是會計師嚴重出錯，包含競總財務長李文宗也沒有善盡責任，由於李文宗具黨員身分，所以將會被送到中評會；至於時任競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊也已經自請處分，會送到中評會。（編輯：楊凱翔）1130812