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柯文哲：所有競選支出都有憑證 沒有跑到任何人口袋[影]

2024/8/12 15:42（8/13 21:57 更新）
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民眾黨主席柯文哲（圖）近日遭指總統大選政治獻金申報不實，另有廠商稱未收到款項等。柯文哲12日下午在台北舉行記者會對外說明。中央社實習記者林意芸攝 113年8月12日
民眾黨主席柯文哲（圖）近日遭指總統大選政治獻金申報不實，另有廠商稱未收到款項等。柯文哲12日下午在台北舉行記者會對外說明。中央社實習記者林意芸攝 113年8月12日
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（中央社記者王承中台北12日電）民眾黨主席柯文哲近日遭指總統大選政治獻金申報不實，柯文哲今天指出，經調查，所有支出都有憑證，都用在選舉相關事務，沒有跑到任何人的口袋裡面。因為登打業務外包，有人便宜行事，才造成錯誤，會用最快速度補正資料。

柯文哲也回應妻子陳佩琪用兒子名義開公司的爭議，他表示，選舉後發現組織是民眾黨的弱項，因此有全國性的小草咖啡計畫，但如同台語俗諺「生意囝歹生」，雖然想法很多，但討論至今都還沒做，故事就是這樣。

外界質疑民眾黨主席柯文哲總統大選政治獻金申報不實，有大筆競選支出流向與柯文哲、民眾黨立委黃珊珊友好的公關公司，民眾黨上週坦承有帳務瑕疵，「作假帳」風波愈演愈烈。柯文哲今天下午偕時任競選總幹事黃珊珊、時任競總副總幹事陳智菡、時任競總財務長李文宗舉行記者會對外說明。

柯文哲在記者會中表示，這兩天相信很多支持者看到新聞報導都感到非常憂心，對於政治獻金申報資料錯誤，他也感到相當緊張，但也知道事情的真相也絕非名嘴、側翼所講，「第一時間也不知道」，所以利用週末假日把過去競選團隊找回來徹底清查。

柯文哲指出，2024總統大選，他感謝每筆小額捐款，因為有這些捐款才可以撐到最後，知道大家會捐錢是希望台灣可以更好，柯文哲有機會改變，所以才有這些捐款。

柯文哲表示，今天調查結果顯示，所有的支出都有憑證，都用在選舉相關事務，更重要的是，沒有跑到任何人的口袋裡面，但為何還是發生這件事，就是登打的業務全部外包，就會有人便宜行事，沒有一筆一筆輸入，造成今天的錯誤。

柯文哲指出，2024總統大選是民眾黨成立後的第1次，很多都還在摸索，也沒有經驗，他認為可以做得更好，在監察院的登錄錯誤是不應該發生，既然已經發生，會用最快速度補正資料。民眾黨會從錯誤中學習，也會用最高標準要求自己，一定會繼續努力、繼續進步，這才是負責任的作法，不會被任何挫折擊垮。

記者會上有媒體問到，陳佩琪自爆開人頭公司，目的是要開小草咖啡棧。柯文哲首度回應說，選舉完後覺得組織是民眾黨弱項，所以有一個全國性的小草咖啡連鎖計畫，但就像台語俗諺「生意仔歹生」，討論到現在還沒做，「現在東西還擺在那裡，故事就這樣而已」。

此外，記者會進行到一半時，台灣國理事長陳峻涵不滿想進到現場卻遭到民眾黨工作人員驅離，一直高喊「警察保護我」，他強調只是來聽柯文哲講什麼，更痛批柯文哲一家都是賊。（編輯：翟思嘉）1130812

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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