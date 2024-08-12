京華城案彭振聲限制出境 議員盼檢調速約談柯文哲

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）京華城案，北檢今天傳喚前台北市副市長彭振聲，認涉圖利罪嫌諭令限制出境出海。台北市議員游淑慧說，盼檢調盡快約談京華城案的主事者和前台北市長柯文哲。

台北市京華城容積率於柯市府任內暴增到840%，遭質疑護航業者。台北地檢署今天以被告身分約談京華城改建案審議期間擔任都委會主委、副市長的彭振聲到案說明，訊後認為彭涉犯貪污治罪條例圖利罪嫌重大，諭令限制出境、出海、限制住居。

對此，國民黨市議員游淑慧表示，希望檢調後續盡快約談京華城案的其他當事人，包括京華城的主事者和柯文哲，除釐清真相外，也避免他們可能有串供嫌疑。

游淑慧認為，京華城一案，相信相關公文和經手公務員都已事證十分齊全，違反都更法令給予龐大容積獎勵一事，當年也已經過監察院調查；另外，議會調查也召開8次專案會議，過程都有邀請台北市政風處列席。

她說，本案所有調查過程的會議紀錄和逐字稿，相信政風處都有上呈給廉政署，提供做為這次檢廉調的調查參考。

除此之外，游淑慧表示，若調查過程有需要，她個人也願意以議會專案調查小組召集人身分配合調查，希望盡快釐清京華城案問題，如果真有違法問題，也盼蔣市府趕快成立後續法律研議小組，以追回屬於公眾利益的市產。（編輯：方沛清）1130812