京華城容積率是否柯文哲交辦 北檢傳2都市計畫委員作證
2024/8/13 16:23（8/14 18:33 更新）
（中央社記者謝幸恩台北13日電）北檢偵辦前台北市長柯文哲任內涉及的京華城爭議，今天傳喚都市計畫委員會的2名陳姓委員作證，以釐清當時的容積獎勵率決議過程，以及是否為柯文哲指示交辦。
台北市京華城的容積率於柯文哲市府任內暴增到840%，遭外界質疑護航業者。
台北地檢署今年5月接獲刑事告發後，隨即展開調查，並將柯文哲等人列為貪污治罪條例被告，隨後指揮廉政署北部地區調查組蒐證、調取相關資料，並約談相關人員。
北檢昨天約談京華城改建案審議期間擔任都委會主委、台北市副市長的彭振聲到案說明，歷經3小時的訊問，檢察官諭令彭振聲限制出境、出海、限制住居。
北檢今天下午傳喚都委會的2名陳姓委員作證。據指出，檢察官為釐清容積獎勵率的決議過程，以及多名跨黨派民代質疑是否為柯文哲指示交辦等疑點，自案發後已陸續傳喚承辦人員約30人作證。（編輯：李淑華）1130813
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