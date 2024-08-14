柯文哲政治獻金風波 北檢搜索柯辦民眾黨延後提告端木正

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（中央社記者謝幸恩台北14日電）台灣民眾黨主席柯文哲遭質疑總統大選政治獻金申報不實，民眾黨發言人吳怡萱上午在北檢證實，北檢指揮調查局人員搜索在台玻大樓的柯文哲辦公室，因此延後對會計師端木正提告。

監察院日前公布2024總統候選人申報的會計報告書，柯文哲的政治獻金申報中有3筆支出被廠商指出並未收取費用，總金額為新台幣916萬元；另外，有多筆政治獻金授權轉入木可公關公司，但其中有4筆金流不明，金額高達1300萬元。

柯文哲12日與時任競選總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡、財務長李文宗召開記者會。陳智菡表示，端木正將約1817萬餘元自行調節至時樂、尼奧與木可等公司，漏報、誤報共17筆。柯文哲說，所有支出都有憑證，沒有跑到任何人口袋。黃珊珊表示，民眾黨會配合監察院調查，並將依法追究會計師責任。

會計師端木正12日也發出聲明表示，關於政治獻金申報所提供簽證服務均依法處理，相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相。

台北地檢署同時接獲相關刑事告發，也分他字案偵辦本案，並向監察院調取政治獻金資料，隨即展開偵查行動。

民眾黨立委黃珊珊、發言人吳怡萱原訂今天上午11時到北檢對端木正提出刑事告訴，今天僅有吳怡萱到北檢並接受媒體訪問。

吳怡萱證實，今天早上北檢指揮調查局人員到台玻大樓的柯辦進行搜索，相關人員全力配合檢調搜索，今天對端木正提出告訴的部分，由於資料整理中，因此要延後提告。

吳怡萱強調，此案是端木正會計師擅自調整差額，後台清楚顯示由會計師「KEY-IN」到監察院系統，不會否認黨的內控機制出問題，也會進行調整與檢討。（編輯：林恕暉）1130814